Asteroide 2024 YR4: risco à Lua pode virar ameaça para a Terra

Um asteroide com cerca de 60 metros de diâmetro, batizado de 2024 YR4, está no centro das atenções da comunidade científica internacional. Detectado em dezembro de 2024, o objeto celeste inicialmente levantou preocupações sobre uma possível colisão com a Terra — cenário já descartado.

Agora, no entanto, os olhos estão voltados para a Lua: há uma chance de 4% de que o asteroide atinja nosso satélite natural em 22 de dezembro de 2032.

Embora a probabilidade pareça pequena, os efeitos de um impacto seriam significativos — e não apenas para a superfície lunar.

Da Lua para a Terra: o caminho dos detritos

Segundo um estudo apresentado pelo astrônomo Paul Wiegert e sua equipe, um impacto de YR4 na Lua liberaria cerca de 6,5 megatons de energia — aproximadamente 400 vezes a bomba de Hiroshima — e criaria uma cratera de 1 km de diâmetro. Mas o dado mais alarmante vem dos fragmentos ejetados pela colisão.

Simulações indicam que até 10% dos detritos gerados poderiam escapar da gravidade lunar e alcançar a órbita da Terra em poucos dias. Esse material, composto por fragmentos de até 10 milímetros, poderia circular em torno do planeta por meses ou até anos, elevando drasticamente o risco de colisões com satélites ativos.

Satélites, astronautas e riscos crescentes

A maior preocupação dos cientistas é com os satélites em operação em órbita baixa da Terra, usados em comunicações, navegação, meteorologia e defesa. Fragmentos lançados a altas velocidades poderiam causar danos sérios mesmo com dimensões milimétricas.

Além disso, missões tripuladas planejadas para os próximos anos — incluindo os voos do programa Artemis, da Nasa — estariam expostas a uma maior probabilidade de impacto com detritos espaciais. O risco é considerado pequeno (em torno de 1%), mas graves o suficiente para justificar medidas de prevenção.

O impacto pode ser visível da Terra

De acordo com o pesquisador Patrick King, da Universidade Johns Hopkins, 86% dos locais possíveis de colisão estão na face da Lua voltada para a Terra. Isso significa que, em caso de impacto, o clarão gerado pela explosão poderia ser visto a olho nu, especialmente de regiões como o Havaí e o oeste dos EUA, desde que as condições atmosféricas permitam.

O que vem a seguir

A próxima janela crítica de observação será em fevereiro de 2026, quando o Telescópio Espacial James Webb poderá observar o asteroide com mais precisão. Essas medições deverão ajudar a confirmar (ou descartar) a possibilidade real de colisão lunar.

Se o risco persistir, cientistas já discutem opções de intervenção preventiva, como desviar o asteroide com impacto cinético — ou, em último caso, com uma explosão nuclear controlada.

Uma lembrança dos riscos espaciais

Ainda que o impacto lunar não aconteça, o caso do 2024 YR4 serve como um alerta claro sobre as consequências indiretas de eventos cósmicos.

Ele amplia a discussão sobre defesa planetária e mostra que a segurança espacial não se resume a evitar impactos diretos na Terra — é preciso considerar todo o sistema ao nosso redor.