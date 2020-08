Asma pode não ser fator de risco para casos graves de covid-19, diz estudo

A asma é um fator de risco para quadros graves do novo coronavírus, certo? Errado — ao menos é que uma pesquisa publicada no Annals of the American Thoracic Society aponta. Segundo os cientistas, isso se dá pelo fato de que, ao contrário do que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano afirma, a asma não é um dos fatores de alto risco em casos de hospitalização pela covid-19.

Os pesquisadores, para chegar a essa conclusão, fizeram uma meta-análise de outros estudos revisados por pares.

Segundo a análise deles, os pacientes asmáticos não sofrem mais internações do que aqueles que não tem a condição de saúde. “Observamos que, dos pacientes com covid-19, aqueles que têm asma e representavam 12% dos internados, não tinham mais riscos de serem intubados do que aqueles que não tinham asma”, explicam os autores no estudo.

O time de pesquisadores tem uma teoria: para eles, o uso de inaladores com corticóides que muitas pessoas com asma usam pode tornar mais difícil a entrada do coronavírus pelas vias áreas.

Isso não quer dizer que pessoas com asma não podem ter quadros graves da doença. O que isso significa que é que aqueles que fazem tratamentos com corticóides podem ter níveis mais baixos da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2), proteína que pode ajudar o espalhamento do vírus pelo corpo. O mesmo vale para aqueles que tem baixas expressões do ECA-2, fazendo ou não tratamentos com base em corticóides.

Estudos futuros devem ser feitos para comprovar a hipótese dos cientistas.