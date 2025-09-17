Além de espantar o sono, a cafeína pode ajudar na perda de peso; entenda

Café (Freepik)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10h16.
Quem bebe café todo dia pode estar fazendo mais do que espantar o sono. Pesquisas recentes mostram que a cafeína pode acelerar a queima de gordura, reduzir o peso corporal e até potencializar os efeitos do exercício físico. Em alguns casos, dobrar a ingestão diária foi associado a 22% de redução no peso.
A ciência começa a explicar por que a bebida mais popular do mundo pode ser também uma aliada para quem busca emagrecer com saúde.
Uma revisão publicada no British Journal of Nutrition reuniu evidências de que a cafeína está ligada a reduções no peso corporal, no índice de massa corporal (IMC) e no percentual de gordura.
O efeito foi mais visível em quem consumia doses maiores — chegando a quase um quarto a menos de peso em comparação com níveis moderados.
Outro estudo, da Harvard T.H. Chan School of Public Health, acompanhou um grupo que tomou quatro xícaras de café por dia. O resultado foi uma queda média de 4% na gordura corporal. Já pesquisadores da Universidade de Extremadura observaram que a substância aumenta a oxidação de gordura tanto em repouso quanto durante o exercício.
Pesquisadores apontam quatro principais mecanismos que explicam o efeito da cafeína:
Pesquisas também indicam que fatores genéticos influenciam a resposta ao café. Cientistas da Universidade de Bristol mostraram que pessoas com maior predisposição genética a ter níveis altos de cafeína no sangue tendem a apresentar IMC mais baixo.
Por outro lado, a resposta pode variar bastante: enquanto alguns sentem benefícios claros, outros podem não notar diferença ou até sofrer efeitos colaterais como insônia, taquicardia e ansiedade.
A recomendação dos especialistas é de 200 mg a 400 mg por dia — o equivalente a 2 a 4 xícaras de café filtrado. Mais do que isso pode trazer efeitos adversos. Além do café, chás e até cacau são boas fontes naturais da substância.
O consenso é que a cafeína pode ser uma aliada, mas não substitui dieta equilibrada e prática regular de atividade física.