Além de espantar o sono, a cafeína pode ajudar na perda de peso; entenda

Quem bebe café todo dia pode estar fazendo mais do que espantar o sono. Pesquisas recentes mostram que a cafeína pode acelerar a queima de gordura, reduzir o peso corporal e até potencializar os efeitos do exercício físico. Em alguns casos, dobrar a ingestão diária foi associado a 22% de redução no peso.

A ciência começa a explicar por que a bebida mais popular do mundo pode ser também uma aliada para quem busca emagrecer com saúde.

A ciência por trás do café

Uma revisão publicada no British Journal of Nutrition reuniu evidências de que a cafeína está ligada a reduções no peso corporal, no índice de massa corporal (IMC) e no percentual de gordura.

O efeito foi mais visível em quem consumia doses maiores — chegando a quase um quarto a menos de peso em comparação com níveis moderados.

Outro estudo, da Harvard T.H. Chan School of Public Health, acompanhou um grupo que tomou quatro xícaras de café por dia. O resultado foi uma queda média de 4% na gordura corporal. Já pesquisadores da Universidade de Extremadura observaram que a substância aumenta a oxidação de gordura tanto em repouso quanto durante o exercício.

Como funciona no corpo

Pesquisadores apontam quatro principais mecanismos que explicam o efeito da cafeína:

Acelera o metabolismo: aumenta o gasto energético em repouso.

Libera adrenalina: facilita a quebra de gordura como fonte de energia.

Reduz o apetite: em algumas pessoas, ajuda a comer menos.

Potencializa o treino: melhora o desempenho físico e a queima de gordura durante o exercício.

Um estudo brasileiro mostrou que a combinação de treino intervalado de alta intensidade (HIIT) com cafeína acelerou em 6% a redução de gordura em apenas duas semanas.

Nem todo mundo responde igual

Pesquisas também indicam que fatores genéticos influenciam a resposta ao café. Cientistas da Universidade de Bristol mostraram que pessoas com maior predisposição genética a ter níveis altos de cafeína no sangue tendem a apresentar IMC mais baixo.

Por outro lado, a resposta pode variar bastante: enquanto alguns sentem benefícios claros, outros podem não notar diferença ou até sofrer efeitos colaterais como insônia, taquicardia e ansiedade.

Qual a dose segura?

A recomendação dos especialistas é de 200 mg a 400 mg por dia — o equivalente a 2 a 4 xícaras de café filtrado. Mais do que isso pode trazer efeitos adversos. Além do café, chás e até cacau são boas fontes naturais da substância.

O consenso é que a cafeína pode ser uma aliada, mas não substitui dieta equilibrada e prática regular de atividade física.