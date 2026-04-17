Albert Einstein 'zumbi do trabalho'? O 'ano miraculoso' do físico que mudou a história

Einstein: físico publicou cinco trabalhos em 1905 que transformaram a ciência moderna (Montagem EXAME/Canva)
Repórter
Publicado em 17 de abril de 2026 às 12h12.
Em 1905, um jovem físico de 26 anos, empregado como técnico de terceira classe em um escritório de patentes em Berna, publicou quatro artigos e concluiu uma tese que mudariam a física para sempre
O autor era Albert Einstein — e aquele período ficaria conhecido como seu annus mirabilis, o “ano miraculoso”.
O feito é levantado por especialistas que questionam: Einstein era um “zumbi do trabalho” ou um caso raro de genialidade aplicada com precisão quase cirúrgica?
Entre março e setembro de 1905, Einstein produziu uma sequência de trabalhos que impactaram áreas distintas da física — da estrutura da matéria à natureza do espaço e do tempo.
Em março, propôs que a luz poderia se comportar como partículas, ideia que explicaria o efeito fotoelétrico e, anos depois, lhe renderia o Prêmio Nobel. A hipótese era radical para a época e levou quase duas décadas para ser amplamente aceita.
Pouco depois, em abril e maio, seus estudos sobre dimensões moleculares e o movimento browniano ajudaram a encerrar um debate que durava séculos: a existência real de átomos e moléculas. Ao oferecer base experimental para a teoria atômica, Einstein consolidou um dos pilares da ciência moderna.
No meio do ano, veio a ruptura mais profunda. Após discussões intensas com o amigo Michele Besso, Einstein concluiu que o problema da física estava na própria definição de tempo.
Em junho, enviou à revista Annalen der Physik o artigo que estabelecia a relatividade especial, unificando mecânica e eletrodinâmica.
Meses depois, em setembro, derivou a consequência mais famosa dessa teoria:
E = mc²
A equação fundia, pela primeira vez, massa e energia em um único conceito — base de toda a física nuclear.
O contraste entre a produção científica e a rotina de Einstein chama atenção. Em 1905, ele não era professor universitário nem tinha laboratório próprio. Trabalhava avaliando pedidos de patentes durante o dia e desenvolvia suas ideias no tempo livre.
Além dos cinco trabalhos revolucionários, ainda escreveu mais de 20 revisões científicas no mesmo período.
Tudo isso enquanto lidava com uma vida pessoal comum: era casado, tinha um filho pequeno e enfrentava limitações financeiras, segundo a ONG GEA.
Não por acaso, cartas da época revelam o ritmo intenso. Em uma delas, enviada ao amigo Conrad Habicht, Einstein descreve os trabalhos em andamento com naturalidade.