Albert Einstein 'zumbi do trabalho'? O 'ano miraculoso' do físico que mudou a história

Em 1905, um jovem físico de 26 anos, empregado como técnico de terceira classe em um escritório de patentes em Berna, publicou quatro artigos e concluiu uma tese que mudariam a física para sempre

O autor era Albert Einstein — e aquele período ficaria conhecido como seu annus mirabilis, o “ano miraculoso”.

O feito é levantado por especialistas que questionam: Einstein era um “zumbi do trabalho” ou um caso raro de genialidade aplicada com precisão quase cirúrgica?

Um ano, cinco ideias que mudaram tudo

Entre março e setembro de 1905, Einstein produziu uma sequência de trabalhos que impactaram áreas distintas da física — da estrutura da matéria à natureza do espaço e do tempo.

Em março, propôs que a luz poderia se comportar como partículas, ideia que explicaria o efeito fotoelétrico e, anos depois, lhe renderia o Prêmio Nobel. A hipótese era radical para a época e levou quase duas décadas para ser amplamente aceita.

Pouco depois, em abril e maio, seus estudos sobre dimensões moleculares e o movimento browniano ajudaram a encerrar um debate que durava séculos: a existência real de átomos e moléculas. Ao oferecer base experimental para a teoria atômica, Einstein consolidou um dos pilares da ciência moderna.

No meio do ano, veio a ruptura mais profunda. Após discussões intensas com o amigo Michele Besso, Einstein concluiu que o problema da física estava na própria definição de tempo.

Em junho, enviou à revista Annalen der Physik o artigo que estabelecia a relatividade especial, unificando mecânica e eletrodinâmica.

Meses depois, em setembro, derivou a consequência mais famosa dessa teoria:

E = mc²

A equação fundia, pela primeira vez, massa e energia em um único conceito — base de toda a física nuclear.

Rotina comum, impacto extraordinário

O contraste entre a produção científica e a rotina de Einstein chama atenção. Em 1905, ele não era professor universitário nem tinha laboratório próprio. Trabalhava avaliando pedidos de patentes durante o dia e desenvolvia suas ideias no tempo livre.

Além dos cinco trabalhos revolucionários, ainda escreveu mais de 20 revisões científicas no mesmo período.

Tudo isso enquanto lidava com uma vida pessoal comum: era casado, tinha um filho pequeno e enfrentava limitações financeiras, segundo a ONG GEA.

Não por acaso, cartas da época revelam o ritmo intenso. Em uma delas, enviada ao amigo Conrad Habicht, Einstein descreve os trabalhos em andamento com naturalidade.