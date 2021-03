138 milhões de doses compradas: veja quando as vacinas chegam ao Brasil

O Ministério da Saúde assinou na segunda-feira (15) os contratos com a Pfizer e a Janssen, da Johnson & Johnson, para comprar um total de 138 milhões de doses de vacinas contra covid-19 desenvolvidas pelos dois laboratórios. A expectativa, agora, é para saber quando as doses irão chegar ao país.

De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega das doses das duas empresas farmacêuticas deve acontecer a partir do segundo trimestre deste ano, pelo menos no caso das doses fabricadas pela Pfizer. Confira abaixo o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde para o recebimento das vacinas:

Pfizer

segundo trimestre de 2021: 13,5 milhões de doses

terceiro trimestre de 2021: 86,4 milhões de doses

Janssen

terceiro trimestre de 2021: 16,9 milhões de doses

quarto trimestre de 2021: 21,1 milhões de doses

Desta forma, o governo federal espera que as 100 milhões doses da Pfizer estejam disponíveis até o fim de setembro, enquanto as doses da Janssen, que somam 38 milhões, devem chegar até o fim do deste ano. Em nota, porém, o Ministério da Saúde ressaltou que a data pode ser alterada conforme a “disponibilidade de doses e a real entrega dos quantitativas realizada pelos fornecedores”.

Vale destacar que a Pfizer já possui registro de uso definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), enquanto a vacina da Janssen, que já foi aprovada nos Estados Unidos e em outros países, ainda aguarda a autorização do órgão brasileiro para poder ser ministrada.

De acordo com o ministro Eduardo Pazuello, somando todos os acordos já firmados pelo Ministério da Saúde com diferentes laboratórios, o Brasil já garantiu 562 milhões de doses das vacinas contra o novo coronavírus para serem entregues até o fim deste ano.