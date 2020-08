Yoko Ono lança coletânea com 36 faixas remasterizadas de John Lennon

Assassinado por um fã aos 39 anos em 1980, o ex-beatle John Lennon ganhará uma coletânea com 36 faixas remasterizadas curadas pela ex-esposa, Yoko Ono, e pelo único filho do casal, Sean Lennon.

A coletânea chamada “Gimme Some Truth” contará com dois discos com 18 músicas cada, além de encarte e livreto com uma passagem escrita por Yoko Ono.

“John era um homem brilhante com um grande senso de humor e compreensão. Ele acreditava na verdade e que o poder do povo mudaria o mundo”, diz um trecho da carta. A obra será lançada no dia 9 de outubro, data em que o cantor completaria 80 anos se estivesse vivo.

Confira as faixas abaixo.

Álbum 1

1. Instant Karma! (We All Shine On)

2. Cold Turkey

3. Working Class Hero

4. Isolation

5. Love

6. God

7. Power to the People

8. Imagine

9. Jealous Guy

10. Gimme Some Truth

11. Oh My Love

12. How Do You Sleep?

13. Oh Yoko!

14. Angela

15. Come Together (live)

16. Mind Games

17. Out The Blue

18. I Know (I Know)

Álbum 2

1. Whatever Gets You Thru The Night

2. Bless You

3. #9 Dream

4. Steel and Glass

5. Stand By Me

6. Angel Baby

7. (Just Like) Starting Over

8. I’m Losing You

9. Beautiful Boy (Darling Boy)

10. Watching The Wheels

11. Woman

12. Dear Yoko

13. Every Man Has a Woman Who Loves Him

14. Nobody Told Me

15. I’m Stepping Out

16. Grow Old With Me

17. Happy Xmas (War Is Over)

18. Give Peace a Chance