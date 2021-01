Xingar faz bem à saúde, e Nicolas Cage vai te provar em série da Netflix

Um palavrão bem soltado faz bem à saúde, isso é o que diz a nova série da Netflix “A História do Palavrão”, estrelada por Nicolas Cage. Mais do que uma aula sobre xingamentos, a série, que estreia na terça-feira (5), promete ser uma aula de história que você não sabia que precisava. Desbocados, os episódios de 20 minutos exploram as origens, o uso, a ciência e o impacto cultural dos palavrões.

Está faltando dinheiro para planejar seu 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

Além disso, entrevistas com especialistas em etimologia e cultura popular, historiadores e comediantes, a série de seis episódios explora as origens de vários xingamentos do dia a dia, como “foda-se”, “droga” e “merda”.

Dado que é um programa sobre palavrões, o trailer tem tantos xingamentos quanto se é esperado, começando com Nicolas Cage soltando um longo grito: “fuuuuck”.

Mas quem pensa que Cage é um dos atores que mais falou palavrões em filmes, se engana. Segundo dados do estudo do Buzz Bingo, Jonah Hill, é o ator que mais xingou em filmes, com 376 palavrões por mil palavras no filme “Superbad”, Cage não aparece no top 10 do site.

Já o filme que contém mais palavrões é “O Lobo de Wall Street”, com 715 “palavras sujas” a cada mil proferidas no filme. Leonardo de Caprio aparece em segunda colocação pela sua atuação no longa, perto de Hill, com 361 xingamentos.

Nicolas Cage tem ainda também dois projetos em andamento, um na Amazon Prime, com o filme biográfico de Joe Exotic, estrela de “A Máfia dos Tigres” (Netflix), e “Hellfire”, uma animação focada em dragões baseada no romance de Eion Colfer.