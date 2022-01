WSL anuncia calendário do Circuito Mundial de Surfe

A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou na terça-feira (18) todas as etapas do Circuito Mundial da modalidade. Os destaques ficaram pela realização do WSL Finals (etapa que define os campeões mundiais) na praia de Lower Trestles, em San Clemente, Califórnia (Estados Unidos), e o retorno de uma etapa no Brasil após um hiato de dois anos, em Saquarema (Rio de Janeiro) entre 23 e 30 de junho.

Esta será a segunda vez em que os campeões mundiais serão conhecidos no evento de um dia único realizado em Lower Trestles, na janela de competições de 8 a 16 de setembro. A decisão, segundo o diretor-executivo da WSL, Erik Logan, foi tomada porque “a edição inaugural do Rip Curl WSL Finals foi um grande sucesso”.

“Ver os cinco melhores do ano se enfrentando em ondas incríveis e os títulos mundiais feminino e masculino sendo decididos no mesmo dia, na água, pela primeira vez, foi muito especial. Esse novo formato cativou nosso público e impulsionou o esporte como nunca visto antes. Foi o dia com a maior audiência digital da história das transmissões ao vivo da WSL. Então, estamos todos empolgados em retornar para Lower Trestles nesta temporada”, declarou o dirigente.

Porém, antes da grande decisão, o circuito mundial fará 10 paradas. A primeira será em Pipeline (Havaí), entre 29 de janeiro e 10 de fevereiro. A etapa derradeira, antes do WSL Finals, é em Teahupoo (Taiti), de 11 a 21 de agosto.

Além disso, merece destaque o retorno da etapa brasileira, em Saquarema (Rio de Janeiro), entre 23 e 30 de junho.