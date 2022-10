Wagyu: onde comer a carne mais cobiçada e cara do mundo em São Paulo

Se você é ligado em gastronomia e aprecia tudo sobre as novidades do mercado, com certeza já viu e ouviu muito falar sobre a carne de wagyu nos últimos meses. Mas afinal, do que se trata essa iguaria que a maioria dos restaurantes vem aderindo no cardápio?

O corte bovino vem de uma raça japonesa criado em condições específicas, com tratamento especiais aos animais, em alguns casos criado com o mínimo de estresse, com massagem, música e menos tempo de pastoreio. O resultado é uma carne macia, suculenta e com muito sabor, chegando a desmanchar na boca de tamanha maciez.

No último mês de setembro, seu destaque foi tão grande que o wagyu chegou a ser eleito o melhor bife do mundo em 2022, pela World Steak Challenge, em Dublin.

Casual Exame selecionou alguns restaurantes em São Paulo para experimentar essa iguaria.

Fasano

No restaurante localizado na região do Jardim Paulista, é possível encontrar duas sugestões no cardápio. O stracotto de wagyu ao próprio molho com creme de queijo e batata (R$ 280) e a costela de wagyu grelhada, glaceada no orégano com purê de batata com queijo minas (R$ 495).

Serviço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. (11) 3896-4000 e 3062-4000. De quarta a sábado das 19h às 22h. Domingo das 12h às 17h

Cór Gastronomia

Localizado no Alto de Pinheiros, o restaurante tem um preparo especial com suas carnes, feito através da técnica dry-aged, que consiste em maturar todas as carnes a seco, garantindo a concentração do sabor, a quebra das fibras e, consequentemente, a qualidade da maciez. No cardápio, são encontrados cortes de wagyu com marmoreio 1-2 (R$ 180), feito com a técnica dry-aged.

Serviço: Praça São Marcos, 825 – Alto de Pinheiros. (11) 3726-2908. Segunda, das 12h às 15h30. Terça a quinta, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 18h.

Dasian

O restaurante asiático oferece opções como o tataki de baby beef wagyu (R$ 75), sushi de wagyu foie gras (R$ 50) como sugestões de entrada e como prato principal, um delicioso wagyu coreano (R$ 200).

Serviço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Térreo – Itaim Bibi. (11) 5182-4552. De segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30. Sexta e Sábado, das 12h às 23h30. Domingo das 12h às 22h.

Susume

Já no restaurante japonês parte do megacomplexo Vila Anália, localizado na região do Jardim Anália Franco, o cliente pode experimentar o wagyu steak, grelhado e servido com soy demi-glace, flor de sal e shoyu da casa (R$ 129).

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. (11) 2673-5378. Segunda e terça, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h30. Sexta, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Donna

O restaurante italiano moderninho do chef André Mifano tem a carne-iguaria log na parte de antepastos do menu. A Bressola de Wagyu sai por R$ 60.

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista. (11) 97593-9047. De segunda à quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h30, sábado das 13h às 16h e das 19h30 às 23h.