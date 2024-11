VPN deixa a passagem aérea mais barata? Veja dicas para viajar por menos

Existem inúmeros rumores nas redes sociais sobre as melhores maneiras de reservar voos gastando menos. Com as férias de fim de ano chegando, você pode ter certeza de que algumas teorias estranhas aparecerão em seu feed.

Algum influencer pode argumentar que o truque para encontrar passagens aéreas baratas é usar uma VPN. À primeira vista, isso faz sentido. Uma VPN, ou rede privada virtual, criptografa seus dados e mascara seu endereço IP, o que vincula sua conexão de internet a um local específico. Ao usar uma VPN, você pode parecer estar em um país diferente de onde realmente está. Segundo o Business Insider, porém, isso não faz a menor diferença na hora de comprar uma passagem aérea.

O site realizou o procedimento conforme recomendado por influencers e não constatou nenhuma alteração no preço. O BI utilizou cinco serviços de VPN e pesquisou passagens para os mesmos destinos e datas. O resultado? Os mesmos preços.

Mas isso não significa que não haja maneiras de encontrar passagens aéreas mais baratas. Confira algumas dicas do BI:

Viaje no meio da semana

Por exemplo, você pode procurar voos no meio da semana, quando menos pessoas de negócios viajam e a demanda costuma ser menor. Estudos mostram que o dia mais barato para voar é quarta-feira, e o mais caro domingo.

Evite viagens de última hora

Reservar com antecedência é uma boa ideia, embora você não precise comprar passagens meses antes de voar. Tente reservar pelo menos 21 dias antes da partida; os preços raramente caem depois dessa janela.

Considere viajar de um aeroporto diferente

Se você estiver em algum lugar com acesso a vários aeroportos, também pode expandir sua pesquisa para mais de um aeroporto. O Google Flights facilita isso permitindo que você pesquise voos de uma determinada cidade em vez de um único aeroporto. Se você procurar voos da cidade de Nova York, por exemplo, o site mostrará resultados incluindo todos os três principais aeroportos — JFK, LaGuardia e Newark. Os preços podem mudar significativamente entre eles.