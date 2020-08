Virgin Atlantic oferece seguro covid gratuito de até R$ 3,6 milhões

A companhia aérea do bilionário britânico Richard Branson, a Virgin Atlantic Airways, passou a oferecer nesta semana um seguro gratuito relacionado ao coronavírus. Os passageiros que estiverem dispostos a viajar pela empresa até o próximo dia 31 de março de 2021 terão até 500 mil libras (cerca de 3,6 milhões de reais) para cobrir despesas médicas se contraírem a covid-19 durante a viagem.

“O valor da apólice é o mais alto oferecido por qualquer companhia aérea até o momento, sem a exigência de pagamento de adesão”, disse a companhia.

Trabalhando com a seguradora Allianz Assistance, o site da Virgin Atlantic afirma que a cobertura se estende a todos os custos relacionados ao coronavírus, desde despesas médicas até quarentena obrigatória. Na pior das hipóteses, as despesas do funeral do viajante também serão custeadas.

O seguro cobrirá todas as reservas feitas por meio da Virgin Atlantic, mesmo se os voos forem de parceiros como Delta, Air France e KLM. Para ter acesso, no entanto, os bilhetes devem ser comprados exclusivamente no site da Virgin Atlantic.

“Esta cobertura garante que os clientes possam continuar a voar com segurança e fornece cobertura abrangente para coronavírus, reconhecendo as necessidades de nossos clientes conforme reiniciamos os serviços”, afirmou o diretor comercial da Virgin, Juha Jarvinen. Segundo a empresa, o seguro não tem “restrições de idade, classe dentro da aeronave ou duração da viagem”.

Fundada em 1984 em Londres, a Virgin Atlantic opera exclusivamente rotas internacionais e está passando pelo pior momento de sua história. A companhia está em reestruturação e chegou a pedir socorro ao governo britânico, mas não obteve sucesso. Seu dono, Richard Branson, até mesmo ofereceu sua ilha particular como garantia para um resgate ou empréstimo.

A estratégia de oferecer seguro gratuito aos viajantes é uma forma de tentar atrair novos passageiros. No final de julho, a aérea Emirates também anunciou um seguro de até 176 mil dólares que cobre despesas relacionadas ao coronavírus até 31 de outubro de 2020.