Vinícola da Mantiqueira lança clube de vinhos com rótulos premiados

Os serviços de assinatura de vinho não são exatamente uma novidade, mas têm se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos. Para o consumidor, a comodidade de receber rótulos cuidadosamente selecionados por sommeliers experientes é tentadora. As marcas, claro, sabem disso e se movimentam para facilitar a vida do cliente.

Até mesmo as produtoras de vinhos estão lançando os seus próprios clubes de associados, algo não tão comum até um passado recente. A Vinícola Ferreira, marca de vinhos finos da Serra da Mantiqueira que ganhou projeção depois que os seus rótulos conquistaram concursos internacionais, exemplifica bem esse cenário.

Fincada na cadeia de montanhas que divide São Paulo e Minas Gerais, a vinícola acaba de lançar um serviço de assinatura de vinhos de R$ 250 mensais. Ao se associar, o cliente passa a receber um rótulo premiado por mês.

Além de acompanhar a tendência do mercado, a Vinícola Ferreira diz que o plano de lançar seu próprio clube de vinhos surgiu como uma estratégia para fidelizar bebedores de rótulos finos, dispostos a investir um pouco mais nos produtos. “Nosso diferencial sempre foi a qualidade. Os prêmios que recebemos comprovam isso”, diz Dormovil Ferreira, fundador da vinícola.

A vinícola conta 29 medalhas em concursos internacionais, incluindo a honraria de ouro no Decanter World Wine Awards de Londres e no Wine Cup de Paris. Segundo Ferreira, o serviço de assinatura de vinhos “barateia antes de fidelizar” o cliente.

Atualmente, o rótulo mais caro da vinícola é o Piquant Soléil, considerado um dos dois melhores vinhos produzidos no Brasil na safra de 2022. A garrafa custa R$ 499, e estará entre os envios do serviço de assinatura de vinhos da Vinícola Ferreira pela metade desse preço.

“As assinaturas de vinhos são boas para tornar o produto mais acessível”, diz Ferreira. “Dificilmente quem prova um vinho bom retrocede o paladar”.

No ano passado, a produtora da Mantiqueira quebrou o jejum brasileiro que perdurava desde 2017 ao levar medalha de ouro no Decanter com o seu Piquant Soléil safra 2022. A única outra vinícola nacional que recebeu a mesma honraria na mesma ocasião foi Gaucha Ametié, com Viognier 2022.

No Decanter World Wine Awards desse ano, que anunciou os resultados em junho, a famosa publicação inglesa concedeu duas medalhas de bronze e uma de prata para os vinhos da Vinícola Ferreira. Dessa vez, os rótulos premiados no concurso que é conhecido como uma espécie de ‘Oscar dos vinhos’ foram os rótulos Piquant Soleil Syrah (prata); SF Trompete; e Les Nuages De Noir Rosé Brut (bronze), todos incluídos no programa de assinatura mensal.

Prestes a inaugurar um hotel de luxo em meio às videiras, que será aberto no verão, o clube de vinhos da Vinícola Ferreira terá outros benefícios aos associados. Entre eles, estão descontos no valor da hospedagem, no Spa do hotel, e em jantares e eventos no restaurante da vinícola.

Confira os vinhos que estarão no clube. Syrah Piquant Soleil Safra 2022 R$ 499; Piquant Soleil Safra 2021 R$ 300; São Bernardo Safra 2020/2021 R$ 320; Merlot Arcanum da Serra Safra 2021 R$ 300; SF Trompete Safra 2021 R$ 300; Montês Merlot Safra 2020/2021 R$ 200; Ferreira 1940 Original Safra 2022 R$ 200; Étoile Montante R$ 300; Éclat Léger R$ 300; Fumé Blanche safra 2021 R$ 330 e Espumante Les Nuages de Noir safra 2022 R$ 299.