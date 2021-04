Vinho mais vendido do país sorteia um ano da bebida grátis e iPhone 12

Para comemorar o terceiro ano consecutivo na liderança de vendas no Brasil, Rosé Piscine lança campanha com influenciadores que irá presentear clientes com um ano de vinho e um iPhone 12.

Com o sucesso nas redes sociais com a garrafa de listras azuis e a liderança de vendas entre todos os vinhos franceses consumidos em território nacional, a campanha responde aos pedidos dos consumidores nas redes sociais: “Rosé Piscine, me patrocina?”.

Com o mote mais usado por seus próprios consumidores, “Nada mais justo que realizar algo específico para nossos clientes. Eles são muito fiéis, e crescem ainda mais a cada dia. Decidimos incluir um Iphone para incentivar uma prática muito comum entre eles: que é consumir Piscine em seus bons momentos e compartilhar o clique em seu próprio Instagram, marcando a gente!” explica Hildebrando Lacerda, diretor comercial da marca no Brasil.

Com diversos influenciadores digitais, a marca convida os consumidores a seguirem a página de Rosé Piscine (@rosepiscineoficial) e Wine2You (@winetoyouoficial), curtir o post oficial na página do Instagram de Piscine e marcar mais três amigos.

O ganhador será presenteado com 58 garrafas da marca, além do último lançamento da Apple, no dia 6 de maio.

Características do vinho

Com graduação alcoólica de 11%, é composto por uvas Negrette. Seu aroma é levemente frutado, com notas de pêssego, limão e morango e toque de lichia. Recomenda-se a degustação com duas a três pedras de gelo e consumido em uma temperatura que varia entre 6 e 8 graus.

Criado em Saint-Tropez e produzido na Região Sudoeste da França, país onde a bebida vende mais de um milhão de garrafas por ano, no Brasil, foi o vinho francês importado mais vendido em 2018, segundo dados da Ideal Consulting.

