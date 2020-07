Viajar na pandemia? Aluno de Harvard cruza país pelo Google Street View

Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas começaram a se interessar por plantas, quebra cabeças ou terminar aquela reforma em casa. Outros colocaram em prática planos que nunca imaginavam que fossem possíveis.

Esse é o caso de Uday Schultz, um estudante de 19 anos da Harvard, que caiu na estrada da única maneira possível em plena pandemia: pelo Google Street View. O começo do trajeto foi em sua casa no Brooklyn, tendo como objetivo, Seattle — sua cidade natal, que fica do lado oposto do mapa. E o mais importante: um clique de cada vez.

“Decidi dirigir de Seattle até NYC pelo Google Street View. Tenho pensado nisso desde que a quarentena começou, mas agora resolvi finalmente começar. Vou tentar passar 30 a 60 minutos por dia até chegar ao meu destino. Vou postar atualizações periódicas aqui. Esse é meu ponto de partida”.

I've decided I'm going to drive from Seattle to NYC on Google Streetview. Have been considering this since quarantine began, but am now finally biting the bullet. Trying to get in 30-60 mins a day until I reach. Will post periodic updates here. Here's my starting point: pic.twitter.com/97SPk4mh52

— LGA_A320 wants a bailout for cities and states (@A320Lga) June 19, 2020