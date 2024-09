Velocidade, luxo e lazer: os iates do Boat Show SP que chegam às águas brasileiras

Nesta quinta-feira, 18, o São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina em volume de negócios, dá início a sua edição de 2024. O evento, que vai até o dia 24 de setembro, promete movimentar a capital paulista com vendas estimadas em cerca de R$ 500 milhões. Além de movimentar o mercado, o Boat Show é a principal vitrine para estaleiros nacionais e internacionais lançarem suas inovações, com destaque para embarcações que combinam velocidade, luxo e lazer.

Um dos principais lançamentos aguardados é o Armatti 340 Solarium, que será apresentado ao público pela primeira vez. O modelo, da brasileira Armatti Yachts, combina tecnologia avançada, design e capacidade para acomodar até 14 pessoas. O barco se destaca por sua proa ampliada, oferecendo mais espaço para lazer e conforto. A Armatti Yachts, que atua há mais de uma década no mercado, levará ainda outros três modelos de 37, 42 e 46 pés ao evento.

A Armatti 340 Solarium já tem duas unidades vendidas antes mesmo de sua revelação oficial, reforçando seu apelo junto aos entusiastas do mundo náutico. Segundo o CEO da Armatti Yachts, Fernando Assinato, o modelo foi projetado para atender às expectativas de um público exigente, proporcionando segurança e conforto em um barco com fácil manutenção e deslocamento.

Fishing Raptor e Triton Yachts: potência e inovação

Outro destaque do evento é a Fishing Raptor, que apresentará dois modelos de alta performance: a Fishing 41 Super Sport e a grandiosa Fishing 510 Raptor. Ambas prometem impressionar com sua potência, atingindo velocidades superiores a 120 km/h, graças a motores de até 1.600hp. Com preços que variam de R$ 2,8 milhões a R$ 5,5 milhões, esses barcos são projetados para combinar luxo, velocidade e estabilidade.

Além disso, a Triton Yachts, comemorando 40 anos de história, lançará o modelo Triton Flyer 44 HT, com design moderno, tecnologia avançada e amplas áreas de convivência. Avaliada em R$ 3,8 milhões, a embarcação já tem encomendas para o Brasil, Estados Unidos e México, destacando-se como uma das grandes apostas do evento.

O São Paulo Boat Show promete ser uma oportunidade única para os amantes da navegação conhecerem de perto as mais recentes inovações do setor náutico, com modelos que refletem o que há de mais moderno e sofisticado nas águas brasileiras.