SP Boat Show: vendas podem superar R$ 500 milhões com embarcações de R$ 90 mil a R$ 15 milhões

Até a próxima terça-feira, dia 24, quase 40 mil pessoas devem passar pelo São Paulo Boat Show. O maior evento náutico da América Latina reúne as principais marcas do setor, que aguardam por este momento para apresentar as maiores novidades. De acordo com Thalita Vicentini, diretora do Boat Show, a expectativa é de que mais de 600 embarcações sejam vendidas nos próximos dias.

"Em 2023, tivemos mais de R$ 500 milhões em negócios, e para este ano, temos a expectativa de manter e superar esse número. De lá para cá, percebemos uma mudança no perfil do consumidor, que agora busca mais embarcações de entrada. Nosso crescimento de 15% na área foi muito para dar mais espaço a produtos na faixa de R$ 90 mil", diz.

Uma das marcas de olho nesse público de entrada é a Yamaha. A empresa aposta nas motos aquáticas para conquistar consumidores que ainda não possuem embarcações.

"Para a feira, trouxemos um jet que é pilotado em pé. Ele é muito econômico e versátil. Além disso, apresentamos aqui o grande lançamento: motos aquáticas que já saem de fábrica com sistema de som da Yamaha Musical", conta Luciano Guidugli, gerente da área náutica da Yamaha.

Outra marca focada nas motos aquáticas é a Seadoo, uma multinacional canadense cujo segundo maior mercado é o Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. "Nosso lançamento é a GTX Limited 325, uma moto aquática do segmento de luxo, com muita potência e tecnologia", diz Fernando Alves, country manager da marca no Brasil.

Barcos de luxo

Embora haja um foco nas embarcações de entrada, os iates de luxo também chamam a atenção no evento. Thalita Vicentini explica que muitos consumidores aproveitam a feira para trocar de barco, quase sempre por um modelo maior.

Uma das grandes apostas que disputam a preferência dos consumidores é o Azimut Fly 56, o mais novo lançamento da grife italiana. Francesco Caputo, CEO da companhia, explica que a marca espera pelo Boat Show para apresentar suas principais novidades.

"Podemos trazer um pouco de mar para essa selva de pedra. São Paulo é a capital econômica do Brasil, onde se concentra grande parte dos nossos clientes", afirma. O barco possui áreas internas e externas de convivência amplas, além de três quartos para pernoite, incluindo um closet sob medida na suíte do proprietário. O preço começa em R$ 15 milhões.

A Sessa Marine escolheu o Key Largo 40 para levar ao Boat Show por um motivo especial: pela primeira vez, o barco foi montado inteiramente no estaleiro em Santa Catarina, e não mais na Itália. De acordo com a marca, a tendência é que cada vez mais embarcações sejam produzidas no Brasil.

Serviço

São Paulo Boat Show 2024: de 19 a 24 de setembro

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900)

Horário: dia 19 das 15h às 22h; e de 20 a 24 de setembro das 13h às 22h (no último dia, o evento encerrará às 21h)

Ingressos: R$ 100 + taxas (inteira).