Um dos melhores hotéis do Brasil junta dois chefs estrelados para jantar único e inédito

O Mahré, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, é um dos 50 Melhores Hotéis do Brasil, de acordo com o ranking EXAME Casual 2024. O chef mineiro Caio Soter, à frente do restaurante Pacato, eleito um dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, também figura nesse seleto grupo. O cardápio do Mahré é assinado por Rafa Gomes, premiado como o melhor chef do país. Agora, imagine reunir essas estrelas da gastronomia em uma única noite.

Esse encontro será visto na segunda edição dos Jantares Brasileiros que será realizada no dia 2 de novembro, às 20h, no restaurante Tahí, aberto ao público e localizado dentro do Mahré. Rafa Gomes convida Caio Soter para um jantar a quatro mãos, e quem desejar participar do evento poderá adquirir o convite por R$ 315. A experiência gastronômica é aberta a não-hóspedes, mediante disponibilidade.

Para quem quiser aproveitar o hotel, há a opção de um pacote especial de duas noites, de 1 a 3 de novembro (a partir de R$ 6.015), que inclui, além do jantar, uma paella exclusiva preparada por Rafa Gomes no rooftop do hotel na sexta-feira, 1º de novembro. A paella também pode ser apreciada à parte, pelo valor de R$ 180.

Os hóspedes ainda podem explorar as belezas da região, conhecida pelas piscinas naturais formadas pela segunda maior barreira de corais do mundo.

Já em dezembro, a terceira edição dos Jantares Brasileiros contará com a participação de Claudia Krauspenhar, chef do K.Sa, de Curitiba, que traz uma proposta autoral e contemporânea para sua cozinha. Em setembro, o projeto recebeu o chef goiano Ian Baiocchi, marcando o início da série de eventos gastronômicos.

O Mahré Hotel

Inaugurado no final de 2023, o Mahré Hotel oferece 30 suítes, todas com piscina privativa, em um terreno de mais de 40.000 m² à beira-mar. Localizado na Rota Ecológica dos Milagres, o hotel é o destino ideal para quem busca exclusividade e contato direto com a natureza. A região se destaca por suas praias praticamente desertas, piscinas naturais e coqueirais a perder de vista.

O projeto arquitetônico é assinado por Waleska Agra e Daniel Lemos, que trouxeram uma estética modernista perfeitamente integrada à natureza local. O coração do hotel é um grande lago, em torno do qual a arquitetura reflete os tons da terracota e da vegetação nativa dos manguezais. As suítes contam com jardins privativos, camas king size, sala integrada, enxovais da marca Trousseau e amenities Bvlgari.

O hotel também oferece uma piscina semiolímpica, serviço exclusivo para hóspedes na praia, rooftop com vista para o mar e o pôr do sol sobre o lago. O restaurante do Mahré é comandado pelo premiado chef Rafa Gomes, conhecido pelos restaurantes Itacoa e Tiara, ambos no Rio de Janeiro. Além disso, três bares oferecem drinques exclusivos criados pela especialista em destilados Isadora Bello Fornari.

Serviço

Pacote Jantares Brasileiros | Rafa Gomes e Caio Soter

Estada : 1 a 3 de novembro

: 1 a 3 de novembro Jantar : 2 de novembro, às 20h

: 2 de novembro, às 20h Valor : a partir de R$ 6.015 (diárias + jantar)

: a partir de R$ 6.015 (diárias + jantar) Reservas: (82) 99134-6466