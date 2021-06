Ucrânia adota slogan 'Glória aos heróis' proibido pela Uefa

A Associação de Futebol da Ucrânia concordou nesta sexta-feira em tornar a frase "Glória aos heróis" um slogan oficial, embora seu uso na camisa da seleção tenha sido proibido pela Uefa.

A entidade reguladora do futebol europeu disse à Ucrânia na quinta-feira que a camisa pode manter um mapa que inclui a Crimeia em sua camisa, apesar de isto ter causado revolta em Moscou, mas que precisa retirar a frase "Glória aos heróis" devido às suas conotações militares.

Andriy Pavelko, presidente da Associação de Futebol da Ucrânia, voou a Roma na quinta-feira para conversas de emergência com a Uefa e disse que elas continuariam na manhã desta sexta-feira.

Ele disse no Facebook que, na manhã desta sexta-feira, 45 dirigentes do futebol ucraniano aprovaram "Glória à Ucrânia" e "Glória aos heróis" como símbolos oficiais do futebol nacional. Eles também aprovaram a imagem do mapa que inclui a Crimeia como brazão da associação.

O novo uniforme deve ser usado na Eurocopa, que começa nesta sexta-feira, e "Glória aos heróis", uma saudação militar no país, aparece escrito dentro da camisa.

Moscou objetou ao mapa delineado porque anexou a Crimeia em 2014, mas a península continua sendo reconhecida internacionalmente como parte da Ucrânia.

"Símbolos de futebol da Ucrânia, reconhecidos há tempos por todos os nossos torcedores e pela comunidade de futebol em geral, precisam ser protegidos e imortalizados na tradição de futebol de nosso país", disse Pavelko.

"Em todas as partidas de nossas seleções! O código do futebol nacional único, que contém estes atributos, une todos os ucranianos de regiões diferentes da Ucrânia e nossos compatriotas de países e continentes diferentes."

