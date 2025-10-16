TVs gigantes conquistam o consumidor e vendas devem crescer 44%

As TVs de grande formato conquistaram consumidores em todo o mundo – e essa tendência deve continuar. É o que mostra um estudo divulgado recentemente pela consultoria Omdia sobre o mercado de televisores para os próximos anos. A análise de mercado projeta que as remessas anuais globais de TVs saltarão de 209 milhões de unidades em 2025 para 211 milhões em 2029, um crescimento anual global de apenas 0,4%, enquanto o segmento de TVs de grande formato (80 polegadas ou mais) deve crescer robustos 44%.

“O mercado de televisores de telas grandes tem sido impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor. A busca por experiências visuais imersivas e mais qualidade de imagem é uma prioridade para o público e, pensando nisso, a TCL tem investido muito nesse segmento”, explica Dale Chen, diretor de marketing da TCL para a América Latina, empresa que lidera o mercado global de TVs ultragrandes.

A TCL, que foi a principal fabricante do mundo de TVs de 85 polegadas ou mais em 2024, com uma participação de mercado de 22,1%, segundo dados da Omdia, não por acaso adota como lema a frase “Time To Go Big”, com foco em TVs de grandes formatos e na oferta aos consumidores de opções de televisores com maior valor agregado, qualidade e tecnologia.

Aposta no mercado brasileiro

Segunda maior fabricante de TVs em todo o mundo, a TCL aposta alto no mercado brasileiro, país no qual atua como TCL SEMP desde 2016, por meio de uma joint venture formada pela multinacional chinesa e pela SEMP, companhia fundada no Brasil em 1942 e responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no país.

A empresa conta com uma fábrica de TVs em Manaus, na qual emprega mais de mil profissionais e produz mais de 3,5 milhões de televisores por ano. No ano passado, a receita da TCL no Brasil cresceu 23%, com aumento de 15% no número de unidades comercializadas. “Para 2025, temos planos ainda mais ambiciosos. Vamos aumentar nossas vendas em 25% na área de TVs”, prevê Dale Chen.

Tecnologia ZeroBorder: lançamento da TCL tem campo de visão mais amplo e experiência de visualização envolvente

Recentemente, a companhia lançou no mercado brasileiro seu modelo premium de smart TV da série C, a TCL C8K, que conta com tela de 85’’ e deve ganhar no país uma versão ainda maior, de 98’’. O novo modelo, que tem como foco o mercado profissional, chega com tecnologia QD-Mini LED, garante uma imagem com melhor contraste e profundidade em cenas escuras, áudio da Bang & Olufsen — sinônimo de qualidade em matéria de som — e tem design de tela ZeroBorder, praticamente sem bordas, ampliando o campo de visão.

Para quem joga, a C8K oferece taxa de atualização de 144 Hz nativo, podendo chegar até 288 Hz por DLG (Game Accelerator), além de recursos como VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), que reduzem atrasos e cortes na imagem.

A nova C8K de 85’’ tem preço sugerido de R$ 15.999.

Confira mais sobre a C8K: