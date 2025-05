Turista profissional: Airbnb expande plataforma com experiências com especialistas

Viajar como um local foi a proposta inicial do Airbnb ao oferecer acomodações como casas e apartamentos. Agora, a plataforma dá outro passo para transformar a experiência de viagem com a introdução de novas experiências e serviços. A partir deste mês, os hóspedes poderão reservar mais do que apenas uma acomodação, e adquirir serviços especializados e se envolver em experiências imersivas.

"Este lançamento é um marco importante para nós, pois amplia a atuação do Airbnb para além da hospedagem", diz Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul. As experiências não são novidades na plataforma, mas agora a empresa traz uma nova abordagem para tornar essas vivências mais conectadas com os destinos. "As experiências precisam ser descobertas de maneira fácil, ser mais acessíveis e, acima de tudo, autênticas", diz.

No Brasil, por exemplo, os hóspedes poderão assistir a um ensaio da Orquestra Sinfônica de São Paulo com um especialista em música, ou participar de uma noite de capoeira com um mestre da tradição brasileira. "Essas experiências são proporcionadas por anfitriões locais, que não só são especialistas nas atividades que oferecem, mas também conhecem profundamente a cidade onde vivem", diz.

O objetivo agora é levar os viajantes para além dos pontos turísticos tradicionais e proporcionar vivências enriquecedoras. Com isso, a plataforma possui 22 mil experiências em 650 cidades e 90 países, sendo que, no Brasil, já são oferecidas em dez destinos como Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis.

"Essas experiências não são apenas uma imersão na cultura local, mas também uma oportunidade de aprender com especialistas”.

Além das experiências locais, o Airbnb também irá oferecer os chamados Originais do Airbnb, experiências exclusivas criadas em parceria com celebridades e figuras públicas, como a estilista Jamie Mizrahi, a escritora Glennon Doyle e a atleta olímpica Carol Solberg. "Estamos trazendo algo realmente único, como a possibilidade de participar da restauração da Notre Dame com um arquiteto envolvido no processo, ou uma partida de vôlei na praia do Leblon com a Carol Solberg", conta Zarife.

Para isso, o Airbnb redesenhou seu aplicativo para suportar essas inovações. "Quando começamos, o app era focado apenas em hospedagens. Agora, com as novas experiências e serviços, foi necessário reestruturar completamente a plataforma", explicou Fiamma. A executiva ressaltou que a integração de serviços e experiências no aplicativo permitirá que os hóspedes tenham uma visão unificada durante toda a viagem. Isso inclui desde a reserva de uma acomodação até a descoberta de atividades relacionadas ao destino escolhido.

Fiamma Zarife, diretora do Airbnb para a América do Sul (Túlio Vidal/Divulgação)

Com o novo design do app, os hóspedes podem facilmente fazer reservas de experiências e serviços, como chefes particulares, massagens e personal trainers, tudo em um único lugar. Além disso, o app sugerirá experiências e serviços personalizados com base no destino e na acomodação selecionados, acompanhando os viajantes durante a viagem e fazendo sugestões conforme o itinerário.

Outra grande novidade que o Airbnb trouxe para o mercado é a introdução de serviços. A plataforma passará a oferecer uma gama de serviços que vão desde chefes particulares para jantares especiais até fotógrafos, massagens e até personal trainers. Inicialmente, essa funcionalidade será lançada em alguns países, e terá mais de 10.500 serviços disponíveis.

"Você pode contratar um chefe particular para um jantar especial, um maquiador para um evento, ou até mesmo um personal trainer para um treino durante sua estadia", afirmou Fiamma Zarife. A nova vertical de serviços também visa empoderar economicamente pequenos empreendedores locais, criando oportunidades de negócios na plataforma. A funcionalidade de serviços ainda não está disponível no Brasil.

A cantora Anitta abriu seu Airbnb favorito durante o Carnaval: uma cobertura luxuosa de frente para a praia de Copacabana (André Nazareth/Divulgação)

Com a popularização das experiências e serviços, o Brasil se tornou um dos mercados mais promissores para o Airbnb. Zarife compartilhou que a pesquisa realizada com a Focaldata revelou que 80% dos brasileiros acreditam que essas experiências enriquecem suas viagens e 85% disseram que já escolheram um destino com base em uma experiência oferecida. Para a executiva, isso mostra como as pessoas estão cada vez mais em busca de vivências autênticas, que vão além do simples turismo.

"Em lugares como Rio, São Paulo e Florianópolis, temos uma demanda crescente por experiências culturais, gastronômicas e de lazer, e sabemos que podemos expandir ainda mais para outras cidades brasileiras", comentou Zarife.

Embora o foco atual seja nas experiências, a expansão para serviços no Brasil é um objetivo a longo prazo, tornando cada vez mais os turistas em viajantes.