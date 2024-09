Turismo automobilístico: hotéis e cruzeiros criam experiências para quem gosta de velocidade

Nos últimos anos, os turistas têm buscado por experiências orientadas em seus gostos pessoais. Com isso, hotéis e destinos têm criado cardápios de roteiros voltados para o relaxamento, com turismo do sono e até de bicicleta. Outro nicho que tem atraído viajantes é o o turismo automobilístico, com experiências exclusivas e luxuosas. De carros raros a lendários supercarros italianos, o turismo automobilístico é uma nova tendência no mercado que combina veículos de alto desempenho com aventuras de luxo.

Confira algumas experiências exclusivas e cheias de adrenalina centradas nos automóveis mais sofisticados do mundo, proporcionadas por redes de hotéis.

"Exposição de Supercarros 202" no Wynn Macau e Wynn Palace

Situada nos luxuosos Wynn Macau e Wynn Palace, da Preferred Hotels & Resorts, a Exposição de Supercarros Wynn Signature 2024 exibe 30 dos mais requintados e raros supercarros do mundo, avaliados em R$ 1,05 bilhão.

A coleção apresenta marcas icônicas como Apollo, Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini e McLaren, muitos sendo exibidos em Macau pela primeira vez. A exposição captura a essência do estilo de vida de luxo exclusivo dos hotéis Wynn, tornando-se um evento imperdível para aficionados de supercarros.

A exposição é complementada por experiências gastronômicas temáticas, promoções e uma loja pop-up "Velozes e Furiosos", proporcionando uma experiência completa tanto para os amantes de carros quanto para aqueles que buscam um estilo de vida luxuoso.

Itália a 100 mph: tour em alta velocidade pela Itália

Para aqueles que buscam a aventura automobilística definitiva, a Rocco Forte Hotels apresenta a experiência "Itália a 100 mph", em que os viajantes podem explorar o interior da Itália em um Ferrari, Lamborghini ou Maserati.

A jornada abrange desde a Toscana até a Sicília, seguindo estradas que datam da Roma Antiga. A experiência oferece várias durações de itinerário, desde percursos de um dia até jornadas de dez dias, permitindo que os hóspedes mergulhem na rica herança italiana enquanto se hospedam nas propriedades mais luxuosas da Rocco Forte.

Para enriquecer ainda mais a experiência, os hóspedes podem solicitar cinegrafistas profissionais para capturar toda a jornada, criando sua própria aventura cinematográfica italiana.

Regent Seven Seas e Aston Martin Aramco Formula One Spotlight Voyage

Regent Seven Seas e Aston Martin Aramco Formula One Spotlight Voyage (Divulgação/Divulgação)

A Regent Seven Seas Cruises e a Aston Martin Aramco Formula One Team se uniram para oferecer um exclusivo Spotlight Voyage a bordo do Seven Seas Splendor no verão de 2025.

Este cruzeiro de 10 noites pelo Mediterrâneo levará os hóspedes ao mundo da Fórmula 1, oferecendo encontros com o ex-piloto Pedro de la Rosa e workshops exclusivos com engenheiros da Aston Martin.

O cruzeiro visitará destinos icônicos do automobilismo, como Barcelona e Monte Carlo, onde os convidados poderão experimentar o circuito do Grande Prêmio de Mônaco de perto.

A bordo, eventos temáticos de automobilismo, mercadorias exclusivas e até mesmo um simulador da Aston Martin criarão uma experiência verdadeiramente imersiva, combinando a emoção das corridas de alta performance com a elegância de um cruzeiro ultraluxuoso.

Anantara Concorso Roma: celebração do Patrimônio Automobilístico Italiano

Anantara Concorso Roma: celebração do Patrimônio Automobilístico Italiano (Divulgação/Divulgação)

Em Roma, o Anantara Concorso Roma faz sua estreia de 24 a 27 de abril de 2025, oferecendo uma homenagem de três dias ao luxo e manufatura automobilística italiana. Cinquenta dos carros mais raros da Itália, desde os primeiros dias da Alfa Romeo e Ferrari até as maravilhas modernas como Lamborghini e Pagani, serão apresentados em cenários icônicos de Roma.

Com curadoria de especialistas em concursos, este evento promete misturar design italiano, hospitalidade e La Dolce Vita em uma vitrine única e exclusiva.

Os hóspedes da Rocco Forte em Roma poderão desfrutar de uma experiência imersiva que celebra todos os aspectos da cultura italiana, desde a gastronomia até a arte, tornando-se um evento incomparável para entusiastas de automóveis e luxo.