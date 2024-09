Turismo de bicicleta: 5 hotéis de luxo que oferecem passeios inesquecíveis

O turismo de bicicleta se intensificou muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, com o aumento de buscas por viagens na natureza, em busca de ar puro e maior contato com espaços abertos.

Mas pedalar vai muito além de percorrer longas trilhas, e é uma ótima opção para quem procura por viagens tranquilas, sem complicações, em que o único objetivo é conhecer vinhedos ou uma pequena vila de pescadores em paraíso da América Central.

Pensando nestes viajantes, a hotelaria de luxo tem incluído a bike em suas experiências. Confira uma seleção de hotéis pelo mundo para quem deseja conhecer destinos pedalando.

Atacama

Atacama: passeio de bicicleta na Garganta do Diabo. (Divulgação/Divulgação)

No árido deserto do Atacama, no Chile, subir na bike e partir para a Garganta do Diabo é um passeio que vale a pena incluir no roteiro. A experiência é para todos os tipos de aventureiros: desde famílias com crianças à turma da mountain bike. Tudo porque a região tem vários níveis de dificuldade, mas uma paisagem única, repleta de curvas, desníveis e alguns momentos em que até é preciso descer da bicicleta para passar pelas pedras.

A Garganta do Diabo está a 2.500 metros de altitude no Vale do Catarpe e após um trajeto que pode chegar a 18 quilômetros, o resultado é literalmente de tirar o fôlego. A dica é subir ao topo a pé para ver as montanhas rochosas e um céu azul inesquecível. Para quem se hospeda no Nayara Alto Atacama, é possível sair de bike direto do hotel, com ou sem a presença de um guia, os únicos itens obrigatórios são muita água e protetor solar.

Alpes Suíços

Tradicionalmente conhecido por ter as melhores pistas de esqui do mundo, os Alpes Suíços reservam também experiências para quando as temperaturas estão mais amenas. A primavera, o verão e o início do outono convidam os visitantes para passeios pelas montanhas verdes, escaladas, voos de parapente e, claro, ciclismo.

O clima é de aventura e após um café da manhã reforçado em hotéis como o The Lodge, um château de apenas 9 quartos que pertence ao empresário Richard Branson na pequena vila de Verbier, na Suíça, subir na bike e escolher algumas das centenas de quilômetros de trilhas faz qualquer viajante que gosta de adrenalina vibrar. Mas há espaço para respirar o ar puro das alturas de uma forma mais suave: o The Lodge pode organizar uma sessão de ioga ao nascer ou ao pôr do sol.

Belize

Turtle Inn, em Belize: passeio de bicicleta entre mergulhos no mar. (Divulgação/Divulgação)

A bicicleta também é sinônimo de slow travel, que pode ser feita em baixa velocidade, apenas para se deleitar e contemplar. Em Belize, é possível visitar uma vila de pescadores com pequenas paradas para tomar um refresco, registrar o momento e dar um mergulho para se refrescar. É neste ritmo que os visitantes podem aproveitar Placencia, povoado ao sul de Belize, repleto de palmeiras e banhado pelas águas cristalinas de um Caribe ainda pouco explorado pelo turismo e considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Quem se hospeda no Turtle Inn, hotel parte da coleção The Family Coppola Hideaways, do cineasta Francis Ford Coppola, pode sair pedalando pela praia, encontrar o local perfeito para praticar snorkel e depois seguir até o centro, cheio de bares, restaurantes pé na areia e lojinhas de artesanato.

Maiorca

Virgin Limited Edition, Sa Terra, Son Bunyola, em Maiorca (Divulgação/Divulgação)

Com algumas das praias mais bonitas da Europa, Maiorca também proporciona dias de descanso em clima de férias no campo. É na maior ilha das Baleares, na Espanha, que está a Serra de Tramuntana, declarada Patrimônio Mundial da Unesco com sua cordilheira de montanhas, belas estradas, mosteiros, charmosos vilarejos e rotas ideais para os viajantes que gostam de subir na bike. São várias opções de trajetos e vistas espetaculares para o Mediterrâneo, e quem está hospedado no Son Bunyola Hotel & Villas, da Virgin Limited Edition, ainda pode avistar olivais e vinhedos, além da famosa Sa Foradada, península do povoado de Deià.

Os passeios pela propriedade de 810 acres, que inclui um hotel de 27 quartos, inaugurado em 2023, e três vilas luxuosas, podem ser guiados por um especialista na região, que levará os hóspedes nas trilhas mais adequadas para cada idade, há e-bikes também disponíveis.

Saint-Émilion

Na França, pedalar por entre os vinhedos da região de Bordeaux pode oferecer momentos inesquecíveis entre os apaixonados por vinhos. Principalmente, se o visitante estiver na pequena Saint- Émilion, uma cidade de apenas 2 mil habitantes, repleta de edifícios e igrejas medievais, e algumas das mais famosas vinícolas e Châteaux da França, são, afinal, 1.400 anos de história de viticultura. Por ali, o Château Hôtel Grand Barrail, um verdadeiro castelo cercado de plantações de uvas, adicionou novas bicicletas elétricas às suas experiências, que estão disponíveis aos hóspedes. Cada uma delas têm um aplicativo instalado com GPS e sugestões de programas e passeios, que podem levar para conhecer a produção de alguns dos melhores vinhos do mundo, por exemplo, o mítico Cheval Blanc ou o Château Canon, 1º Grand Cru Classé de Saint-Émilion.