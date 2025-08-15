Tudor Royal: relógio clássico ganha diamantes e novo tom de azul

No cruzamento do esportivo e do clássico, a Tudor apresenta um novo modelo da linha Royal. Com mostrador do modelo que se diferencia pela tonalidade de azul e que realça as dimensões do Royal de 28 mm com uma luneta cravejada com diamantes, tanto na versão em aço inoxidável como nas configurações de aço e ouro.

O termo Royal foi usado pela primeira vez em 1950 pela Tudor, para enfatizar a qualidade e o design de excelência de seus relógios.

O modelo possui caixa de 28 mm em aço inoxidável 316L ou em aço inoxidável 316L e ouro amarelo, polida com acabamento escovado e acetinado, luneta cravejada com diamantes, em aço inoxidável 316L ou ouro amarelo.

Tudor Royal: novo modelo com tonalidade de azul (Tudor/Divulgação)

O mostrador azul possui marcadores das horas aplicados e cravejados com diamantes. Os ponteiros em formato de bastão têm revestimento Swiss Super-LumiNova fluorescente de Nível A. E o bracelete de cinco elos tem acabamento escovado e acetinado, em aço inoxidável 316L ou em aço inoxidável 316L e ouro amarelo.

Fabricado na Suíça a partir de um bloco de aço inoxidável 316L extremamente robusto, a caixa dos modelos da Tudor Royal são impermeáveis em qualquer situação e pode alcançar até 100 metros de profundidade, graças à coroa de rosca e ao fundo de caixa.