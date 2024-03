Tudor anuncia parceria com o Inter Miami e colore o Black Bay Chrono de rosa

A Tudor agora é a cronometrista oficial do Inter Miami CF. Para destacar o clube, o Inter Miami CF escolheu colorir o modelo Black Bay Chrono com a cor rosa, que reflete a alma vibrante do sul da Flórida e cativou o mundo. Este é o espírito que deu origem à Tudor, há cerca de um século, e que se resume na assinatura de marca Born To Dare.

Ainda que a história da Tudor com o Inter de Miami seja recente, a marca possui uma história antiga com David Beckham, embaixador da Tudor e coproprietário do Inter Miami. Há muitos anos, a Tudor presenteou o ex-jogador com um modelo único Tudor Pelagos com o brasão do Inter Miami CF no mostrador. David usa esse relógio em todas as partidas.

Born to Dare

A assinatura Tudor é Born To Dare e reflete a história da marca e o que ela representa hoje. Conta as aventuras de indivíduos que alcançaram o extraordinário em terra, no gelo, no ar e debaixo de água, com um relógio Tudor nos pulsos.

Refere-se também à visão de Hans Wilsdorf, o fundador da manufatura, que fabricou relógios para resistir às condições mais extremas, relógios feitos para os estilos de vida mais ousados.

O espírito da marca é apoiado globalmente por embaixadores e parcerias de alto nível, incluindo David Beckham, Jay Chou, os All Blacks, a Tudor Pro Cycling Team, a equipe Alinghi Red Bull Racing, a equipe Visa Cash App RB Formula One, a Liga Mundial de Surf, o surfista de ondas grandes Nic von Rupp e o tricampeão mundial de mergulho livre Morgan Bourc'his e agora o Inter Miami CF.

David Beckham, embaixador da Tudor e coproprietário do Inter Miami. (Divulgação/Divulgação)

A mais nova da Rolex

A Tudor é uma espécie de irmã mais nova da Rolex. A primeira marca foi fundada em 1905 por Hans Wilsdorf com o símbolo de uma coroa. Em 1926, o relojoeiro alemão-britânico registrou sua segunda manufatura com o nome da dinastia real inglesa. A ideia era produzir relógios com a mesma filosofia de qualidade, porém a um preço mais acessível. Claro, estamos falando de relógios de excelência, dentro do segmento de luxo. No Brasil, enquanto o modelo de entrada da Rolex custa 40.650 reais, a Tudor parte de 18.000 reais.

Logo a caçula ganhou identidade própria e passou a ser associada a aventuras e desafios. A confiabilidade e a precisão das máquinas levaram a parcerias com a World Surf League de ondas gigantes, o campeonato de vela Alinghi Red Bull Racing, o time de rúgbi All Blacks, o time próprio de ciclismo Tudor pro Cycling e o mergulhador livre Morgan Bourc’his. E, mais até como posicionamento de moda, o ex-jogador e empresário de futebol David Beckham.

A Tudor inaugurou em 2022 a primeira fábrica própria da marca, um espaço de 5.500 metros quadrados em Le Locle, na Suíça. De lá as peças vão para 110 países e 1800 pontos de venda -— e agora para o Brasil. O apreço que os consumidores brasileiros têm por modelos esportivos eleva às alturas a expectativa da marca. O apelo aventureiro está nas linhas da maior parte dos modelos como as famílias Pelagos e a Black Bay.