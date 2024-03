Boa campanha do Novorizontino faz parceiros crescerem nas redes sociais

O Grêmio Novorizontino é a principal sensação do Campeonato Paulista deste ano. Na fase de grupos, a equipe de Novo Horizonte, cidade que fica a 400 km da capital, venceu o Corinthians na Neo Química Arena por 3 a 1, e o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 1. No último final de semana, mais um feito: empate em 1 a 1 contra o São Paulo — e vitória nos pênaltis por 5x4, dentro do MorumBis, em confronto que valeu uma vaga na semifinal da competição. O próximo adversário será o Palmeiras, na próxima quinta-feira, dia 28, no Allianz Parque.

Um dos responsáveis por esse momento da equipe é Genilson da Rocha Santos, ex-jogador do clube e presidente dele desde 2012. Além de reestruturar os departamentos e melhorar a estrutura, o Novorizontino deu mais um passo de expansão no cenário nacional, em dezembro do ano passado, ao aprovar a transformação da associação em SAF.

Patrocínio que surfa a onda de vitórias

Em conjunto ao sucesso do clube na competição estadual, os patrocinadores também têm aproveitado para capitalizar em cima da ascensão do time interiorano. Um desses exemplos está na Bet7k, patrocinadora que fechou contrato para a temporada 2024 e aparece na parte frontal da camisa, abaixo do master.

Desde o início da competição, há exatos dois meses, a empresa viu seu número de acessos na plataforma ser sete vezes maior em relação ao mesmo período de 2023, com 60% de aumento no número de apostas em competições diversas e 75% maior nas apostas de jogos no Campeonato Paulista.

Além disso, nos últimos 60 dias, período em que começou o Paulistão, a plataforma ganhou 260 mil novos seguidores no Instagram, sendo 150 mil somente nos últimos 30 dias, em números considerados significativos — saltou de 500 mil em meados de janeiro para os atuais 760 mil.

Para Talita Lacerda, CEO da Bet7k, a parceria com o Novorizontino já colhe frutos e será ainda mais expressiva a partir do início da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Somos uma empresa que sempre apostou no interior de São Paulo, e o Novorizontino foi uma opção convicta por todo o profissionalismo e transparência que tivemos desde o início das conversas. Hoje, com essa chegada à semifinal de uma das principais competições do país, temos a certeza desta escolha, tanto pela excelente campanha do time quanto pelo crescimento que as marcas envolvidas estão tendo neste período, o que deve continuar com a disputa da Série B", explica.

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, comunicar através do esporte é um investimento sempre positivo, mas precisa ser cirúrgico para aproveitar os melhores momentos.

"O futebol é feito de momentos de vitórias e derrotas, e os profissionais de marketing têm sempre um grande desafio para aproveitar ao máximo cada momento, gerando conexão com os fãs para dar cada vez mais retorno aos patrocinadores que acreditam na instituição. Audiência é receita de alguma forma, e nos momentos bons, facilita qualquer tipo de interação, e isso deve ser muito bem aproveitado", aponta.