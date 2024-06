Balneário Camboriú, cidade no litoral de Santa Catarina, conhecida por suas praias paradisíacas e arranha-céus modernos, abriga um triplex de luxo com vista cinematográfica. Este imóvel, avaliado em R$ 18 milhões, oferece uma combinação única de sofisticação, conforto e vistas de tirar o fôlego do oceano Atlântico e da skyline da cidade. Sua localização privilegiada e design arrojado fazem dele uma verdadeira joia no mercado imobiliário brasileiro, segundo Bruno Cassola, especialista em mercado imobiliário.

“Coberturas triplex em Balneário Camboriú são raras, o que faz deste imóvel algo único e diferenciado. Por isso, opções como esta são altamente desejadas por investidores", diz Cassola.

O triplex, situado na Barra Sul, um dos bairros mais exclusivos de Balneário Camboriú, tem quatro suítes, sendo uma master com walk-in closet, seis banheiros e cinco vagas de garagem privativas, além de ser totalmente mobiliado com decoração de luxo, pedras nobres e peças assinadas.

O ponto alto do triplex é, sem dúvida, a vista panorâmica que proporciona. Os grandes janelões de vidro e as varandas espaçosas permitem que os moradores desfrutem de uma vista deslumbrante do mar e da cidade, criando um cenário perfeito para momentos inesquecíveis.

Lazer privado

O imóvel conta ainda com um living de pé-direito duplo, sacada integrada com churrasqueira a carvão, elevador interno e um terraço com piscina exclusiva e vista panorâmica de toda a praia. Outro diferencial do triplex é a área de terapia com hidromassagem e ofurô, também com vista para o mar.

Além das opções privativas do triplex, a infraestrutura de lazer do empreendimento conta com sauna, spa, piscina térmica, espaço fitness, salão de festas, cinema, brinquedoteca, bicicletário, espaço gourmet, coworking, box de praia, entre outros.