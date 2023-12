Conheça a mansão suspensa de R$ 40 milhões à venda em Itapema, Santa Catarina

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é conhecida internacionalmente como a "Dubai brasileira" pela concentração dos maiores prédios do país em um trecho pequeno de praia. A verticalização chegou tão forte na região que extrapolou os limites do município e atingiu a vizinha Itapema. A cidade praiana também registra recordes de altura, mas também de luxo, com o segundo metro quadrado mais caro do Brasil, segundo a FipeZap+.

Um dos empreendimentos que ajudou a elevar os preços cobrados pelos apartamentos é o Edify One, que está em fase de construção, com previsão de entrega para dezembro de 2028. No total, serão 41 pavimentos e 32 mil metros quadrados de área construída, na avenida Beira-Mar.

O edifício, de 125 metros de altura, terá 60 apartamentos, sendo três no conceito chamado top view (apartamentos que ocupam andares inteiros) e um triplex, na cobertura, que está à venda por R$ 40 milhões.

A área de lazer comum do prédio vai contar ainda com wineroom, dedicado aos apreciadores de vinhos, piscina infantil, piscina aquecida, sala de jogos, espaço kids e para pets, além de lounges ao ar livre.

Cobertura de R$ 40 milhões

A cobertura triplex é uma verdadeira mansão suspensa, com 966 metros quadrados, seis suítes e oito vagas de garagem, com projeto feito pela GaragePlan, e carregador para veículos elétricos. Para transitar entre os três andares do apartamento, haverá um elevador privativo, além de escadas e entrada social e de serviço independentes.

O acesso ao imóvel ocorrerá pelo elevador que chega ao segundo andar, ou intermediário, onde estará a área social. Neste pavimento, ficarão as salas de estar e de televisão, e sala de jantar, com sacada frente mar.

No andar inferior vai ficar a área íntima, com cinco suítes, sala de estar e copa com acesso independente para funcionários. A suíte máster, frente mar, terá 131 metros quadrados, lounge de relaxamento, sacada planejada para receber espreguiçadeiras, banheira com vista para o mar, banheiro com cuba dupla e closet.

O terceiro, e último, andar é dedicado ao bem-estar e entretenimento. Haverá uma área de festas com sinuca, churrasqueira e sala de jogos, perfeito para receber amigos. Também terá ambientes para relaxar, como a piscina privativa com 29 metros quadrados e abertura de teto retrátil, que vai proteger contra o calor e a luz solar ou frio intenso, além de sauna a vapor e spa com piscina, com hidromassagem.

Veja como vai ser a mansão suspensa