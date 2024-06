Por dentro do apartamento de R$ 38 milhões no Rio de Janeiro que viralizou na internet; veja fotos

Um apartamento de R$ 38 milhões no Rio de Janeiro tornou-se um fenômeno nas redes sociais nos últimos dias, atraindo a atenção de milhares de pessoas curiosas sobre o luxo e a sofisticação dessa propriedade exclusiva. Localizado no Leblon, de frente para o mar, em um dos bairros mais prestigiados da cidade, o imóvel oferece vistas deslumbrantes para o mar e a cidade, além de contar com uma série de amenidades de alto padrão.

Construído pela construtora Gafisa, o Tom Delfim Moreira tem apenas seis unidades, uma por andar, e uma cobertura altamente luxuosa. O empreendimento será entregue aos proprietários no dia 20 de junho. O prédio por si só já é uma verdadeira obra de arte e conta com obras de artistas contemporâneos como Iole de Freitas, Ernesto Neto, Vik Muniz e os irmãos Campana.

Todos os apartamentos já foram vendidos, mas um comprador decidiu colocá-lo à venda pelo valor milionário. Antes de entregar ao novo morador, o vendedor está investindo cerca de R$ 3 milhões para deixá-lo ainda mais exclusivo. O valor do condomínio ainda não foi definido, mas deve ficar em torno de R$ 30 mil.

Como são os apartamentos

Cada um dos apartamentos tem 284 metros quadrados e conta com até três vagas de garagem. Por dentro, impressiona com suas amplas áreas de estar, acabamentos de altíssimo nível e um design interior cuidadosamente planejado para oferecer conforto e elegância.

A sala de estar, com janelas do chão ao teto, permite que a luz natural inunde o espaço, realçando ainda mais a beleza dos móveis de design e das obras de arte que adornam o ambiente. A cozinha gourmet, equipada com eletrodomésticos de última geração, é um convite para quem gosta de cozinhar e receber amigos e familiares em grande estilo.

Além dos espaços comuns, o apartamento conta com quatro suítes espaçosas, cada uma projetada para ser um refúgio privado. A suíte master, em particular, destaca-se pela vista de tirar o fôlego e pelo seu luxo incomparável. Na área comum, há academia, sala de reuniões, bicicletário, gerador de energia e tomada para carros elétricos.