Trilha Sonora para um Golpe de Estado

19º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.

Sinopse de Trilha Sonora para um Golpe de Estado

O cineasta Johan Grimonprez examina as maquinações políticas por trás do assassinato do líder congolês Patrice Lumumba em 1961.

  • Direção: Johan Grimonprez
  • País: Bélgica / França
  • Elenco: Documentário

Onde assistir Trilha Sonora para um Golpe de Estado?

Prime Video (valor adicional), Apple TV (valor adicional).

