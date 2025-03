Agenda cultural em São Paulo: shows, peças e exposições para o fim de semana

Para além do festival Lollapalooza, que começa nesta sexta, 28, e a abertura do novo prédio do Masp, São Paulo recebe uma variedade de atrações culturais no fim de semana. Nos cinemas, estreia do drama político A Batalha da Rua Maria Antônia, dirigido por Vera Egito. Já no Sesc Pinheiros, o cantor e compositor Chico César comemora os 30 anos com três shows.

Cinema

A Batalha da Rua Maria Antônia

O drama político A Batalha da Rua Maria Antônia, dirigido por Vera Egito, estreou esta semana nos cinemas. Na trama, Lilian (Pâmela Germano), estudante de filosofia da USP (Universidade de São Paulo), é levada a aderir aos movimentos de resistência contra a ditadura e se envolve no conflito com estudantes e agentes infiltrados da ditadura que estão no CCC - Comando de Caça aos Comunistas -, no Mackenzie. O fato ficou conhecido como a Batalha da Rua Maria Antônia, e reflete a ebulição política da época.

Shows

O emblemático disco “Aos Vivos” (1995), do cantor e compositor Chico César, completa 30 anos. Nesta apresentação de estreia em São Paulo, o cantor celebra este marco e revive momentos inesquecíveis de sua carreira, junto com a Nova Orquestra. O disco foi, na época, o surgimento de Chico como artista para o grande público, revelando grandes sucessos como “Mama África” e “A Primeira Vista”.

Serviço: 30 anos de Chico César. 29/03, sábado às 21h. 30/03, domingo às 18h. Disponível na bilheteria. Local: Teatro Paulo Autran. R. Pais Leme, 195 - Pinheiros, São Paulo.

Exposições

Museu A CASA do Objeto Brasileiro

Museu A CASA do Objeto Brasileiro: abertura da exposição de Cristiane Mohallem (Julia Thompson/Divulgação)

A nova mostra que integra a temporada de exposições do Museu A CASA do Objeto Brasileiro, intitulada Onde em Sonho Ela Mora, apresenta trabalhos da artista paulistana Cristiane Mohallem, como tapeçarias bordadas e pinturas que transitam entre o abstrato e o figurativo. Com abertura no dia 29 de março, sábado, a partir das 14h, a exposição segue em cartaz até 11 de maio.

Serviço: Onde em Sonho Ela Mora. Local: Museu A CASA do Objeto Brasileiro, Av. Pedroso de Morais, 1216 - Pinheiros, São Paulo. Abertura: 29 de março de 2025, sábado, das 14h às 18h. Período expositivo: De 30 de março a 11 de maio. Horário: De quinta a domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita.

Galatea

Com abertura no dia 27, na Galatea Padre João Manuel, a individual Katie Van Scherpenberg: o Corpo da obra revisita cinco décadas de produção da artista, destacando sua pesquisa sobre a pintura e sua relação com a corporalidade. A estreia da mostra sela o acordo de representação compartilhada de Katie Van Scherpenberg pela Galatea e a galeria londrina Cecilia Brunson Projects, que a representa internacionalmente há seis anos.

A unidade da Oscar Freire apresenta a coletiva Carvões acesos, que explora temas de como amor, desejo e o magnetismo nas relações humanas. Com idealização e curadoria de Tomás Toledo, estão presentes na mostra nomes que conectam gerações e territórios da arte brasileira e também internacional, como Alair Gomes, Allan Weber, Amélia Toledo, Antonio Dias, Chico Tabibuia, Cildo Meireles, Dani Cavalier, Edgard de Souza, Fefa Lins, Gabriella Marinho, Hudinilson Junior, Ismael Nery, Jonathas de Andrade, Leonilson, Louise Bourgeois, Luiz Roque, Mayara Ferrão, Panmela Castro, Rafael RG, Retratistas do Morro, Rosângela Rennó, Tunga e Wesley Duke Lee.

Carvões acesos: Thiago Honório 1979 A vontade de saber, 2012-2017. (Edouard Fraipont/Divulgação)

Serviço: Carvões acesos. Local: Galatea Oscar Freire. Endereço: Rua Oscar Freire, 379 - Jardins, São Paulo – SP. Período expositivo: 27 de março a 24 de maio. Horários: terça a quinta das 10h às 19h | Sexta das 10h às 18h | Sábado das 11h às 17h.

Katie Van Scherpenberg: o corpo da obra. Local: Galatea Padre João Manuel. Endereço: Rua Padre João Manuel, 808 - Jardins, São Paulo – SP. Período expositivo: 27 de março a 24 de maio. Horários: Segunda à quinta das 10h às 19h | Sexta das 10h às 18h | Sábado das 11h às 17h

Espetáculos

1ª edição do festival SOLOS

De 27 a 30 de Março de 2025 a capital de São Paulo recebe a 1ª edição do festival SOLOS. Toda a programação é gratuita, acontece no Centro Cultural Tendal da Lapa e conta com 10 espetáculos. Ao todo, são 9 espetáculos individuais e o “Cabaré dos Solos”, encabeçado pela Cia Amálgama! Além dos espetáculos, o centro cultural também abre as portas e espaços para “treino livre” no festival com o projeto “Área de Circonvivência” para todas as idades, inclusive para a primeira infância.

O festival circense SOLOS é uma plataforma de conexão entre artistas circenses com trabalhos de cenas individuais entre si e com o público. A programação organiza 10 espetáculos diferentes que acontecem em comemoração ao dia mundial do Circo. Ao longo dos quatro dias de programação, o público pode assistir a todos os espetáculos que acontecem em diferentes salas e horários. No dia 27 de Março, o festival faz seu evento de lançamento com um “espetáculo de variedades de cenas solos”, no “Cabaré dos Solos” que conta com produção e direção da cia Amálgama. O festival une artistas das vertentes contemporânea e tradicional, de sala e de rua e apresenta uma diversidade de estéticas, técnicas, linguagens e corpos para a forma de fazer circo.

Serviço: Festival SOLOS. De 27 a 30 de março. Centro Cultural Tendal da Lapa | Av Guaicurus, 1100 - Lapa - São Paulo (SP). Atividade gratuita - classificação livre. Artistas: Artur Faleiros, Carol Rigoletto, João Aguiar, Jorge Zeta, Laura Faleiros, Marcelo Venâncio, Marina Viski, Painè Santamariae e Vulcanica Pokaropa