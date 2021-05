Tradicional relógio Casio ganha versão "vintage premium" no Brasil

Um dos mais clássicos relógios de pulso acaba de ganhar uma versão bastante especial. Nesta semana, chega ao brasil o Casio Vintage Premium. O novo modelo, cuja edição é limitada, é bastante semelhante ao tradicional, mas com detalhes que fazem o cartão de crédito pular na carteira — a começar pela cores.

Além do tradicional prateado, há também a opção ouro rosé — ambos com caixa de aço e pulseira ajustável de malha. Um mostrador com efeito madrepérola dá um toque delicado e elegante ao acessório, que levou cerca de dois anos para ser desenvolvido. Ambos os modelos "premium" vêm ainda com um vidro especial, mais resistente a riscos.

"Para diferenciar-nos da linha Vintage habitual, elevamos a qualidade desta coleção utilizando a caixa em aço inoxidável para trazer mais autenticidade, revestimento galvanizado com banho de íons [cor impossível de ser obtida com caixas de resina] e módulo equipado com o Super Illuminator, uma luz de LED que ilumina todo o visor", explica Rodrigo Garavelli, gerente de vendas de relógios da Casio.

Disponível no site oficial da Casio, os modelos Vintage Premium custam entre 1.099 reais (prateado) e 1.199 reais (ouro rosa).