Trabalho híbrido: 6 ideias para organizar o home office

Na história do trabalho, foi por volta de 1850 que surgiu a necessidade de criação de um ambiente administrativo para controlar a produção do trabalho manual. Pouco mais de um século depois, em 1960, baias individuais e uma incipiente informatização abriram frentes para os novos trabalhadores do conhecimento. Um grande contraste com a revolução seguinte, em 1990, quando as atrações que pretensamente trariam diversão para o expediente aumentaram a carga de trabalho e prenderam os funcionários no engodo do open office.

O home office inaugura um novo momento. Poupar tempo de deslocamento, evitar trânsito, fazer pausas confortáveis, ter mais facilidade na rotina familiar: são muitas as vantagens do home office. Mesmo incorporado às pressas à rotina por causa da pandemia, seus benefícios visíveis transformaram o modo de trabalhar mundo afora.

O meio do caminho, trabalho híbrido - parte do trabalho feito em casa, parte na sede da empresa - se revelou uma forma interessante para todos os envolvidos.

A Todos Arquitetura reuniu seis ideias para criar um escritório confortável em casa mesmo com pouco espaço disponível.

Amplo para dois

Neste projeto, escritório e sala de TV dividem espaço e trazem uma pincelada de azul para a paleta. Do lado do trabalho, a marcenaria inteligente mantém os livros de consulta ao alcance das mãos, tem estação para impressão rápida e armário suspensos dos dois lados para abrigar o que não precisa ficar à mostra.

Múltipla função

Quando desocupado, o quarto de hóspedes deste projeto paulistano pode ser convertido em escritório. O módulo de marcenaria desenhado sob medida é ao mesmo tempo guarda-roupa, estante e bancada multifuncional. Começa sob a janela e abraça a cama e o conjunto de nichos.

Junto da TV

Junto da varanda, o espaço de trabalho confortável tem uma farta luz natural, mas conta também com o apoio de uma luminária extra para clarear pontualmente. Aqui, mimetizammos o home office numa estante multifuncional, que integra a sala de TV com o canto de trabalho. A estrutura metálica deixa o móvel com aparência mais leve, enquanto a frente de palhinha mantém fácil o acesso aos equipamentos de TV.

No canto da varanda

Apesar de estreita, esta sacada manteve um canto livre para garantir o home office com vista para a paisagem. A caixa ripada, feita para esconder a condensadora do ar condicionado, funciona também como mesa de apoio para o escritório doméstico. A luminária multidirecional oferece claridade extra para o expediente noturno.

Estação pronta

Mix de quarto de hóspedes, escritório e varanda, este espaço carrega várias referências de design. A mesa Eva, componível, tem traço de Melina Romano para a Riccó e foi criada como uma estação completa para quem tem pouco espaço, mas trabalha em casa. A peça seguiu o tom de azul-esverdeado que aparece na parede principal e na estampa do ladrilho hidráulico da linha Geraldo, criação de Mauricio Arruda para a Ladrilar. A cadeira com braços e rodízios garante a ergonomia.

Passagem bem planejada

Aproveitar o corredor para criar um home office foi uma solução prática e econômica, que melhorou a rotina dos moradores. Usamos duas prateleiras para criar a mesa e uma pequena estante. O nicho metálico no alto cria mais espaço de armazenamento.

