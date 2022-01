Tok&Stok tem promoção com até 70% de desconto em móveis e acessórios

Presente em 66 pontos de venda no país, a Tok&Stok, anuncia sua campanha Sale Tok&Stok com até 70% de desconto. Até 18 de janeiro, os consumidores podem aproveitar condições especiais para redecorar a casa, tanto por meio das lojas físicas como site e aplicativo.

São mais de 5 mil produtos do portfólio, como mesas, escrivaninhas, luminárias, cadeiras, bancos, sofás, poltronas e itens para os ambientes externos da casa como o espaço do jardim ou piscina.

A marca também oferece condições de pagamento em até 12x sem juros com parcelas mínimas de 50 reais.

A promoção é válida nas 66 lojas físicas, e nos canais digitais, como no site e no aplicativo. Todos os clientes que adquirirem itens por meio do site ou app poderão retirar os produtos em loja ou receber em casa.

Confira a seleção de produtos para Casual EXAME.