Técnico do Inter de Milão quer evitar surpresas em jogo pela Champions

O técnico do Inter de Milão, Simone Inzaghi, disse que não há nada ganho contra o Sheriff Tiraspol, clube estreante na Liga dos Campeões, antes do confronto de sua equipe com os moldavos em duelo do grupo D na quarta-feira.

O Inter conquistou sua primeira vitória na edição atual da competição europeia jogando justamente contra o Sheriff em San Siro há duas semanas, mas Inzaghi está focado no duelo na Moldávia, enfrentando uma equipe que surpreendeu o Real Madrid no Santiago Bernabéu em setembro.

"Nós vemos o Sheriff com grande respeito", disse Inzaghi em entrevista coletiva nesta terça-feira. "Eles têm um grande potencial e sabemos que teremos de fazer um jogo excelente."

O Inter está em terceiro lugar após três partidas no Grupo D, dois pontos atrás do Sheriff, mas deve ultrapassar os moldavos com uma vitória na quarta-feira e subir para a fase de classificação para o mata-mata restando dois jogos em disputa.

Na Serie A, o Campeonato Italiano, o atual campeão Inter de Milão está sete pontos atrás do líder Napoli, mas Inzaghi está satisfeito com a sequência de sua equipe.

"Fizemos dois jogos muito bons contra o Empoli e a Udinese (dois últimos jogos da equipe), o que também os tornou mais fáceis", acrescentou.

"Contra o Empoli e contra a Udinese eram dois jogos complicados, mas os jogadores foram ótimos e se comportaram da melhor maneira que podiam."