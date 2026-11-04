Technos aposta na tendência do relógio-joia em nova coleção

O azul profundo do lápis-lazúli, os traços verdes da malaquita e os reflexos dourados do olho de tigre ocupam os mostradores de Stones, nova coleção feminina da Technos. A linha reúne nove modelos e chega ao mercado em novembro, num período em que o relógio passa a ser tratado cada vez mais como joia e os materiais naturais ganham espaço no design do setor.

A escolha acompanha o que se viu recentemente fora do país. Eventos de relojoaria realizados na Europa no último mês deram destaque a mostradores de pedra, a novas proporções e a acabamentos que aproximam as duas categorias, enquanto nas passarelas de Nova York o acessório apareceu como parte da composição dos looks. Para a marca, fundada na Suíça em 1924 e presente no Brasil desde 1958, o movimento abre caminho para ampliar o repertório de design a partir da pesquisa de materiais.

"Stones representa nossa capacidade de acompanhar a evolução do mercado e traduzir tendências em produtos que valorizam o design e a qualidade. A aproximação entre relógios e joias abre novas possibilidades para a categoria, e a escolha das pedras naturais permite explorar a singularidade de cada peça, aliando criatividade ao conhecimento técnico da Technos", afirma Laura Goretti, diretora de marketing do Grupo Technos.

Corte, lapidação e polimento

Relógio da coleção Stones, da Technos, com mostrador de malaquita e pulseira dourada de elos sólidos (Divulgação)

Como cada pedra tem cor, textura e formação próprias, nenhum mostrador da coleção sai igual ao outro. Antes de chegar ao relógio, o material passa por etapas de seleção, corte, lapidação e polimento, feitas com a precisão necessária para que a peça se integre à estrutura da caixa.

A coleção se organiza em três construções. Uma delas combina bracelete rígido e pedras em lapidação octogonal, com cristais aplicados ao mostrador, enquanto as outras duas trazem caixas redondas ou retangulares presas a pulseiras de elos sólidos com fecho joia. Todos os modelos são feitos em aço inoxidável, com opções de acabamento dourado e prata.

Repertório de joalheria

O diálogo com a joalheria já aparece no portfólio da Technos há algum tempo. Em 2015, a marca lançou a Stone Collection, desenvolvida com a designer de joias Francesca Romana Diana, com quatro modelos que usavam pedras como olho de tigre, sodalita e ágata. Há mais de uma década, a linha Crystal também trabalha com cristais austríacos, vidros facetados e formatos especiais. Em Stones, as pedras naturais passam a ocupar o centro do design de toda a coleção.

As nove referências de Stones têm resistência à água de até 30 metros e são vendidas em embalagem especial.