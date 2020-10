Depois de homenagear o automobilismo com o lançamento de quatro peças dos clássicos modelos Carrera e de relançar apenas 1.000 unidades do cronógrafo Montreal, um ícone dos anos 1970, a TAG Heuer, braço de relojoalheria do grupo de luxo LVMH, está lançando neste mês de outubro mais quatro unidades inspiradas no TAG Heuer Carrera, cujo design se confunde com a história da própria marca.

As novas peças, chamadas TAG Heuer Carrera Chronograph, são lançadas no contexto do aniversário de 160 anos da marca. A TAG Heuer foi fundada em 1860 por Edouard Heuer na Cordilheira do Jura, na Suíça, e é uma marca de relógios de luxo que faz parte da LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton, o grupo líder mundial em produtos de luxo. Com sede em La Chaux-de-Fonds, Suíça, e com quatro unidades de produção, a TAG Heuer tem hoje 1.470 colaboradores e espalhados 139 países do mundo.

A coleção Carrera desempenhou um papel fundamental no passado da TAG Heuer. Em 1962, o então CEO Jack Heuer ouviu a história da lendária corrida Carrera Panamericana. A palavra carrera, que em espanhol significa “estrada”, “corrida”, chamou sua atenção, e ele soube imediatamente que esse era o nome ideal para uma coleção de relógios.

Os quatro novos modelos Carrera, que já estão disponíveis, vêm nas opções caixa prata e pulseira prata; caixa azul e pulseira prata; caixa preta e pulseira de couro marrom e caixa branca e pulseira de couro marrom.