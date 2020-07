TAG Heuer relança mil peças de relógio clássico dos anos 1970

Depois de homenagear o automobilismo com o lançamento de quatro peças adicionais à clássica coleção Carrera, a TAG Heuer, braço de relojoalheria do grupo de luxo LVMH, também fará a reedição de um gigante dos relógios dos anos 1970.

Trata-se do TAG Heuer Montreal, nome de uma coleção de cronógrafos automáticos lançada em 1972.

A reedição do Montreal, que alia o charme de sempre com a tecnologia de hoje, será enxuta. Apenas mil unidades destinadas a colecionadores serão vendidas.

Para o modelo de aniversário, chamado TAG Heuer Carrera 160 Years Montreal Limited Edition, a marca usou o equilíbrio da paleta de cores original do Heuer Montreal branco — vermelho, amarelo e azul.

“Para assinalar o ano de aniversário da TAG Heuer, escolhemos o design do Montreal branco devido à sua beleza pura e ao seu mostrador colorido, repleto de encanto. Trabalhamos com os códigos de design existentes e lhes demos uma forma nova e ousada, combinando-os com o espírito Carrera e quebrando as regras ao estilo da TAG Heuer”, diz Catherine Eberle-Devaux, diretora da TAG Heuer Heritage.