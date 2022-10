TAG Heuer e Porsche lançam relógios em homenagem ao 911 Carrera de 1972

Responda rápido: há quanto tempo TAG Heuer e Porsche são parceiras? Por incrível que pareça, faz apenas um ano que essas duas marcas decidiram unir forças e criar relógios inspirados na cultura do automobilismo. Mas qualquer confusão não será por acaso, já que ambas aproveitam o sobrenome Carrera – que, desta vez, foi homenageado com dois novos modelos exclusivos.

Os novos TAG Heuer Carrera × Porsche Limited Editions comemoram, ao mesmo tempo, o primeiro 911 Carrera RS 2.7 (lançado em 1972) e o já sexagenário cronógrafo. Em comum, as duas novidades são baseadas no TAG Heuer Carrera de 42 mm, que ainda tem dois contadores de minutos e horas, além de indicador permanente para segundos e reserva de marcha de 80 horas.

“Para o 50º aniversário do primeiro Porsche 911 Carrera, queríamos criar um relógio de tributo que expressasse a personalidade e a potência desse revolucionário carro esportivo integrado com nosso exclusivo cronógrafo. E o resultado é elegante, assertivo e memorável; eles refletem o passado, mas projetam o que podemos atingir juntoss”, diz Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer.

Claro que há referências ao fabricante de carros esportivos, como o rotor do movimento feito para representar o volante de três raios tradicional da Porsche – e que é visível graças ao fundo da caixa feito com safira. Na parte de trás também há os logotipos das duas empresas expostos lado a lado. Oferecida em duas opções de cores, esse lançamento terá a produção limitada.

No caso da Sporty Blue Edition, com caixa de aço polido (em referência a maçanetas, retrovisores e molduras cromadas das janelas do Porsche 911), que ainda tem detalhes azuis e pulseira feita com tecido esportivo, a tiragem será limitada a 500 unidades; para o Sporty Red Edition, com caixa feita de ouro rosé 18K e pulseira de couro vermelha, haverá somente 250 unidades.

“O aniversário de um carro esportivo tão icônico é a ocasião perfeita para lançarmos um relógio em conjunto com nosso parceiro próximo, a TAG Heuer, com quem compartilhamos a mesma filosofia e o amor por produtos exclusivos que combinam tanto inovação e quanto tradição”, afirma Detlev von Platen, membro do conselho executivo de vendas e marketing da Porsche AG.

De acordo com a própria TAG Heuer, ambos os relógios serão dedicados a colecionadores e, por isso, são apresentados com embalagem especial e desenho que remete às marcas TAG Heuer × Porsche – com direito a detalhes exclusivos em cores vibrantes. Disponíveis a partir desta quarta-feira, 5, esses dois modelos serão vendidos em boutiques TAG Heuer, site e distribuidores.

