Taça de vinho com 59 calorias? Casillero del Diablo lança rótulo light

A onda de bebidas com menor teor alcóolico que já se vê na coquetelaria começa a chegar ao mundo dos vinhos. A chilena Concha y Toro acaba de apresentar a linha Belight, versão do Casillero del Diablo com até 42% menos calorias e 32% menos álcool que suas versões regulares.

O lançamento está disponível em dois rótulos, sendo eles rosé (58 calorias por taça) e sauvignon blanc (52 calorias por taça), considerando-se uma taça de 100 milímetros. A Belight possui quase três vezes menos calorias que destilados como gin e uísque e cerca de 24 menos carboidratos que uma cerveja long neck, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da USP.

O lançamento chegou ao mercado com apenas 8,5% de teor alcoólico, enquanto os demais vinhos possuem em média 12,5%. Já os destilados como gin e uísque possuem em média 42%, ainda segundo a USP.

Mesma cor, mesmo aroma

Para afastar preconceitos, a Casillero gosta de reforçar que o vinho, mesmo sendo leve e refrescante, com baixa caloria e menor teor alcoólico, apresenta a mesma cor, aroma, frescor e sabor dos vinhos regulares.

O Belight rosé apresenta aroma suave com notas de amora silvestre e morango e toque floral sutil. Na boca, traz paladar leve e fresco, com acidez balanceada. Boa opção para acompanhar aperitivos com queijo e frutas secas.

Já o Belight sauvignon blanc traz no nariz notas de pêssego e pêra, com toques herbáces. Na boca, apresenta notas cítricas e acidez rica e equilibrada, ressaltando sua leveza e frescor. Harmoniza bem com peixes e frutos do mar.

A temperatura de serviço recomendada para ambos é entre 8 e 10ºC.

“Como líderes do segmento Reserva no Brasil, enxergamos não só a importância de trazer tendências de consumo para a categoria de vinhos, mas também estarmos prontos para atender novas demandas dos nossos consumidores”, conta Pietro Capuzzi, diretor de marketing da Concha y Toro no Brasil.

O lançamento pode ser encontrado com exclusividade nas lojas Carrefour & Big de todo o país, onde acontecerão degustações na segunda quinzena março. O preço recomendado é 67 reais. Uma opção leve e acessível.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.