Brunch em São Paulo: 7 hotéis e restaurantes para aproveitar uma refeição sem pressa

O brunch é uma experiência culinária que vai além dos limites temporais tradicionais do café da manhã e do almoço. É uma refeição que começa a ganhar adeptos no Brasil e é celebrado durante as manhãs tardias ou início das tardes. Cria uma atmosfera descontraída e despretensiosa. Pães, ovos, sanduíches, bolos, sucos, cada um tem sua preferência para essa primeira refeição, mas todos concordam com o quão deliciosa ela pode ser. De cafeterias aconchegantes a casas dedicadas ao brunch e até hotéis, o que não faltam são opções pela cidade. Confira.

Belô Restaurante

O restaurante recém inaugurado nos Jardins traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque de modernidade e delicadeza. A casa funciona todos os dias e é possível encontrar sugestões para todas as ocasiões, do brunch ao jantar. Para quem não dispensa um brunch, vale provar o Uai Sô! (R$ 62), combo com cesta de pães de queijo com carne de panela, lascas de requeijão de raspa, creme de queijo, broinhas de fubá com queijo, goiabada e doce de leite com cumaru, e o Americane-se (R$64), com panquecas de fubá, waffle de pão de queijo, creme de queijo canastra, geleia da casa, melaço e frutas do dia.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardins, São Paulo. Telefone: (11) 95321-2347. Horário de funcionamento: segunda a sábado das 9h às 17h45 e das 19h à 00h, domingo das 9h às 20h.

Nouzin Café

A casa é especializada em brunches e oferece uma variedade de pratos tradicionais de café da manhã de segunda a domingo durante todo o dia. O cardápio diverso traz opções tanto para aqueles que preferem começar o dia de forma mais leve ou com uma mesa farta. Para o brunch, são quatro opções de combos no menu, entre eles o Combo 3 (R$ 54), com pão na chapa, café, suco, ovos mexidos ou omelete e sobremesa. E quem estiver acompanhado, vale pedir o Brunch para Dois (R$ 170), com cesta de pães, dois cafés, dois sucos naturais, duas porções de ovos mexidos com bacon, frios e queijos, manteiga, requeijão, geleia e uma sobremesa para dividir (tigelas ou torta brownie).

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo. Telefone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201. Horário de funcionamento: segunda a domingo das 8h às 19h.

St Chico

A padaria artesanal é o lugar perfeito para um café da manhã descompromissado em qualquer dia da semana. A unidade de Higienópolis conta com um deque agradável a céu aberto, ideal para levar o pet. Para os amantes de um bom brunch, a casa oferece o Brunch Gourmand (R$ 128 para duas pessoas), com uma tigela de frutas, uma porção de iogurte, uma porção de granola, dois croissants, uma porção de geleia, uma porção de manteiga, uma porção de ovo mexido, uma porção de requeijão, um cinnamon roll e dois cafés (espresso, médio, coado ou coado com leite).

Serviço: 2 unidades + Rua Mourato Coelho, 383 – Pinheiros, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h.

1 /9 (Casa Hario: ambiente.)

2 /9 (Hario inaugura espaço gastronômico único no mundo em São Paulo.)

3 /9 (Casa Hario: Teishoku (R$ 129) no menu do almoço com proteína, missoshiru da casa, gohan, saladinha com molho, tsukemono ou conserva da casa e porção de bokchoy com molho de ostras.)

4 /9 (Casa Hario: arroz de cogumelos com ovo pochê.)

5 /9 (Casa Hario: combinado de sushi e sashimi.)

6 /9 (Casa Hario: drinque Sabugoro (R$ 18), feito com água com gás, flor de sabugueiro e mix cítrico.)

7 /9 (Casa Hario: Choux Cream da Amay Doces.)

8 /9 (Casa Hario: bolo de matchá da Amay Doces e matchá latte.)

9/9 (Casa Hario: Mariana Nassumo e Katia Nassuno, co-fundadoras da Flavors e sócias da Casa Hario.)

Feliciana Pães

Misto de padaria e confeitaria, a Feliciana Pães e Outras Histórias está instalada no Mercado de Pinheiros. Especializada em pães de fermentação natural, tem ambiente dos mais acolhedores, com plantas e objetos de fazenda. Aos sábados, a casa oferece o Brunch (R$ 60), com Ovos Benedict – pão tostado, ancho suíno, ovo gema mole, bacon e molho holandês –, Salada de Frutas, Panqueca com Manteiga e Mel, Pão de Queijo, uma bebida quente e um suco de laranja. Por mais R$ 20, também é possível adicionar uma taça de espumante.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 99534-2473. Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 18h. Brunch, sábado das 09h30 às 18h.

Trio Garden

O mais novo empreendimento do Grupo Trio, o Trio Garden acaba de desembarcar no Butantã. O menu é de autoria do chef Diego Gimenez, e traz opções do café da manhã ao almoço. Para quem busca um bom brunch, as sugestões são o Sanduíche de Croissant com avocado, salmão defumado, rúcula e ovo (R$ 45) e o Avocado Toast (R$ 32), com pão integral de longa fermentação com avocado, ovo mexido e rúcula. No capítulo dedicado aos cafés, pode-se escolher entre espresso (R$ 9), coado (R$ 8), cappuccino (R$ 15) e latte (R$ 12), além de chocolate meio amargo, quente (R$ 18) ou frio (R$ 16).

Serviço: Rua Gerivatiba, 207 (Edifício River One) - Butantã, São Paulo. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 11h (café da manhã) e das 12h às 15h (almoço).

Rendez-Vous

No café e bistrô Rendez-Vous, é possível desfrutar um brunch tipicamente francês todos os dias da semana, das 10h às 12h, e também nos finais de semana, das 9h às 14h. Com cozinha comandada pela chef Adriana Silvério, a casa oferece 4 opções, sendo duas novidades: o Brunch Lillet (R$ 89), que traz tartine de avocado, mini waffle, salada de frutas, geleia, manteiga, café e drink Lillet Vive e o Brunch Vegetariano (R$ 65), com ovos mexidos, pão de fermentação natural, mix de cogumelos salteados, tomates confit e quenelle de queijo de cabra, acompanhado por suco de laranja e café expresso. Já o Brunch Rendez-Vous (R$ 65), conta com Ovo Benedict de presunto ou suíço de queijo, croissant ou Pain Chocolat, salada de frutas com granola e iogurte, manteiga, geleia, suco de laranja e café expresso; Brunch Pinheiros (R$ 65), que oferece croque monsieur, cookie de chocolate, salada de frutas com granola e iogurte, suco de laranja e café expresso.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros. Telefone: (11) 4564-0146. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 23h; aos sábados, das 9h às 23h; e aos domingos, das 09h às 18h30.

Tangará

O Palácio Tangará oferece todos os domingos um sofisticado brunch em seu restaurante ao ar livre Pateo do Palácio. O menu, assinado pelo Chef Executivo do hotel Filipe Rizzato, inclui opções variadas em três momentos com jazz ao vivo e a tranquilidade do verde do Parque Burle Marx ao redor do hotel.

O brunch acontece das 13h às 16h e é necessário reservar com antecedência devido à alta procura. Em feriados e datas comemorativas a programação pode ser alterada. O valor de R$ 515 por pessoa inclui o menu completo com entradas, pratos principais e sobremesas, além de bebidas não alcoólicas, espumante, vinho tinto, Aperol Spritz e Gin & Tônica. O brunch também dispõe de opções vegetarianas. Crianças de até 5 anos não pagam e crianças de 6 a 12 anos têm 50% de desconto.

Serviço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo – SP. As reservas podem ser feitas pelos WhatsApp +55 (11) 4904-4072, pelo e-mail pateodopalacio@oetkercollection.com ou pelo site http://www.experienciaspalaciotangara.com.br.