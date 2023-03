Clube do exclusivo vinho Don Melchor é lançado em São Paulo

O chileno Don Melchor é um vinho que já se tornou ícone. Para ficar em um exemplo, a safra de 2018 conquistou 100 pontos de parte do crítico americano James Suckling. Os aficionados por essa linha da região de Puente Alto agora terão um clube para chamar de seu.

A vinícola Concha Y Toro, que produz a linha Don Melchor, acaba de lançar um exclusivo clube de experiências, em uma plataforma que irá oferecer acesso a safras antigas e raras, eventos com parceiros da marca e encontros com convidados nacionais e internacionais.

Entre os convidados dos eventos estará Enrique Tirado, enólogo chefe e CEO da Viña Don Melchor, no Chile. Trata-se do primeiro clube da icônica marca no mundo aberto ao público. Mas atenção: os associados só terão acesso a estas experiências exclusivas após a primeira compra da safra 2019.

O mercado e as consultorias especializadas apontam o crescimento do consumo de vinhos acima de três dígitos. A tendência do momento é a premiunização, puxada pelo maior conhecimento de consumidores sobre este universo. Para ficar no exemplo de Don Melchor, uma garrafa safra 2015 custa 1.500 reais no Empório Santa Luzia, em São Paulo.

“Criamos o Club Don Melchor para elevar a experiência de nossos consumidores e nos aproximar dos consumidores de luxo no Brasil”, diz Pietro Capuzzi, diretor de marketing da Concha Y Toro. “Este é o início de uma jornada muito promissora, que tem muito potencial de negócios para a companhia e principalmente um universo de possibilidades para nossos consumidores.”

Os melhores terroirs do mundo

Segundo Capuzzi, conforme interagirem com a plataforma os membros poderão conhecer a história de Don Melchor, ter acesso exclusivo à biblioteca Don Melchor no Brasil e experiências únicas na vinícola. Segundo o executivo, a criação do Club é parte da estratégia traçada para o vinho, com a meta de consolidar o Brasil como principal mercado global.

Club Don Melchor é a primeira etapa de um núcleo exclusivo de experiências da Concha Y Toro. Em breve deverá ser lançado também o Clube Cellar Collection, que reúne rótulos de colecionador procedentes de alguns dos melhores terroirs do mundo, como Amelia, Carmín de Peumo, Eolo, Terrunyo e Bonterra.

O vinhedo Don Melchor tem desempenhado importante papel na história moderna do vinho chileno. Localizado na Cordilheira dos Andes, margem norte do Rio Maipo, no Vale do Maipo, a 650 metros acima do nível do mar, o vinhedo remonta a meados do século 19, quando as primeiras variedades francesas foram importadas da França.

Atualmente o vinhedo é formado por 127 hectares, divididos em sete lotes, dos quais 90% correspondem à cabernet sauvignon, 7,1% à cabernet franc, 1,9% à merlot, e 1% à petit verdot. Essa costuma ser aproximadamente a proporção da composição desse vinho.

Já a Viña Concha y Toro tem 135 anos de história. Segundo dados da consultoria Wine Intelligence, atualmente é a maior exportadora de vinhos da América Latina e uma das principais marcas de vinho do mundo, presente em mais de 130 países e com 13 escritórios de vendas ao redor do mundo.

