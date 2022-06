SPFW 2022: Marina Sena, Camila Queiroz, P.A. e Scooby desfilam na semana de moda

Além de modelos, a 53ª edição da São Paulo Fashion Week conta com nomes de peso da música, televisão e do esporte nas passarelas. Na noite de ontem, 1º, desfilaram para a marca Bold Strap a cantora Marina Sena e as atrizes Cleo e Camila Queiroz, que abriu e encerrou o desfile no Komplexo Tempo, na zona leste de São Paulo.

Com uma estética de motociclista, mas com um recorte fetichista, Queiroz vestiu luvas compridas, top, minissaia e chocker de couro, fazendo referência à personagem Angel, da novela Verdades Secretas.

Já Marina Sena vestiu um look total vermelho, com corset e calças com amarrações e aberturas.

Além delas, outros nomes da música e do esporte terão presença marcada no evento. No início de maio, o ex-BBB e atleta olímpico Paulo André assinou contrato com a Way Model. Na empreitada, o velocista paulista já tem seu primeiro desfile marcado. Hoje, 2, se apresenta na passarela da Misci.

"Eu fiquei impressionado com o Paulo André, logo na entrada da casa do BBB. Postei ele nas minhas redes sociais dizendo quanto fiquei impressionado com a beleza dele. Depois que o conheci um pouco mais no reality, só aumentou minha vontade em trabalhar com ele, pois vi a personalidade maravilhosa que ele tem. O P.A., para mim, pode ser um atleta, um supermodelo, e tudo que ele quiser. Nosso trabalho será para fortalecer isso para o mercado nacional e internacional", disse Anderson Baumgartner, diretor da WAY Model.

Na Misci, outros nomes de peso também se apresentarão, como a top model Carol Trentini, a cantora pernambucana Duda Beat e Ana Carolina Apocalypse, que passou por transição de gênero já na vida adulta e será a primeira idosa trans a desfilar na SPFW.

Já amanhã, 3, outro ex-BBB fará parte do evento. O surfista Pedro Scooby irá desfilar para a marca Silvério.

