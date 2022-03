Spencer, Audible e tick, tick… BOOM!: indicados ao Oscar que valem o play

Seja pela presença de grandes atores, seja pelas diversas categorias da premiação, o Oscar é um dos eventos cinematográficos que mais movimentam o mercado do entretenimento. Comédia, filme em preto e branco, drama ou suspense, não faltaram opções nas indicações deste ano. Há filmes para todos os gostos, e já que a lista dos indicados é grande, separamos abaixo alguns títulos que você não deve deixar de conferir.



Filmes indicados ao Oscar

Audible

Indicado na categoria de Documentário em Curta-Metragem, Audible conta a história do time de futebol americano da Escola para Surdos de Maryland. Durante seus 38 minutos, o documentário torna audível a rotina, desafios, os sonhos e os gritos do aluno, Amaree McKesntry, e seus amigos. Com um tom bastante intimista, o curta trata sobre a importância da inclusão e da comunidade surda na vida dos adolescentes. O documentário está disponível no Netflix.

The Queen of Basketball

Dirigido por Ben Proudfoot e produzido pelo jornal New York Times, esse documentário em curta-metragem rememora a carreira de uma das grandes, e talvez mais esquecidas, jogadoras de basquete dos Estados Unidos. Lusia Harris, pioneira no basquete feminino, tem uma trajetória um tanto curiosa com o esporte. Além das imagens de acervo dos campeonatos, a narrativa é contada pela própria esportista — faleceu em janeiro com 66 anos.

Apresentando os Ricardos

Com três indicações ao Oscar, Apresentando os Ricardos revisita a comédia americana para televisão de meados de 1950. Nicole Kidman e Javier Bardem dão vida ao casal Lucille Ball e Desi Arnaz, os grandes atores por trás do TV show I Love Lucy. Além de um time de atores de peso, o longa conta com um figurino impecável e entrevistas de membros da equipe original de produção. Durante as 2 horas de filme, o telespectador mergulha em e provocações sobre o universo hollywoodiano e na não tão glamurosa vida dos atores — cheia de altos e baixos. O filme está disponível no Amazon Prime Video.

Tick, tick… BOOM!

Tick, tick… BOOM! rendeu ao ator Andrew Garfield a indicação ao Oscar de Melhor Ator. Presente no Netflix, o filme compartilha a carreira de Jonathan Larson, compositor de um dos musicais mais famosos da Broadway, Rent (1996). O interessante do filme é a possibilidade de acompanhar a história desafiadora de Jonathan, misturando duas de suas obras: o seu primeiro musical, Superbia e tick, tick… BOOM!, seu monólogo autobiográfico. Com grandes hits e momentos de arrepiar, o filme apresenta o diretor à geração Z — que estava nascendo perto do lançamento de Rent.

Amor, Sublime Amor

Steven Spielberg se desafia na direção de Amor, Sublime Amor. O musical fala sobre um amor proibido entre Maria e Anton, o casal das gangues rivais Sharks e Jets. Com 2h 36min, o longa faz uma bela homenagem ao original, com músicas da versão de 1961, dirigida por Jerome Robbins e Robert Wise. O romance à la Romeu e Julieta, traz reflexões sobre questões raciais e os muros construídos por conflitos de interesse. O clima dançante do drama se equilibra bem com a identidade visual, marca registrada de Spielberg. O filme pode ser alugado na Apple TV.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

E se o mundo fosse invadido por robôs e sua família fosse a única esperança da humanidade? Essa é a premissa de A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O filme, indicado na categoria de Melhor Filme em Animação, conta os esforços de uma família comum e improvável que precisa salvar a humanidade de um apocalipse das máquinas, e a si mesmos. Do mesmo diretor de Gravity Falls: Um Verão de Mistérios, o longa conta as desventuras de Katie e sua família, de maneira bem divertida. A indicação do filme é livre, o que torna perfeito para ser assistido em família e está disponível na Netflix.

Spencer

A princesa Diana é uma das figuras mais enigmáticas e, ao mesmo tempo, extremamente amigáveis que já colocaram os pés na Coroa Britânica. A sua vida, e consequentemente sua morte, causou alvoroço em meio aos paparazzi e fãs. Em Spencer, Kristen Stewart vive a amada Diana durante as festividades do Natal. Expondo as tradições arcaicas da Família Real e muitas desavenças entre os parentes, o filme é uma ótima janela ao universo interno da Princesa de Gales. Com roteiro de Steven Knight e direção de Pablo Larraín, o longa faz um paralelo entre Ana Bolena e Diana, duas mulheres da realeza que sofreram por conta dos casamentos. O filme conta com ótima fotografia e figurino e está em cartaz nos cinemas.

