Shop Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa, terá pop-up store no JK Iguatemi

Com 93 metros quadrados no shopping JK Iguatemi, Marina Ruy Barbosa inaugura no início de novembro a primeira pop-up store da Shop Ginger.

No Piso 2 do shopping, o primeiro ponto físico da marca terá decoração inspirada em padrões e cores dos anos 1970. A arquitetura trabalha o contraponto do famoso “laranja Ginger” com todas as estamparias das coleções, incluindo as formas geométricas e tons marcantes da label.

"Para nós, essa parceria traduz uma das essências da Iguatemi que é a de sempre apoiar as novas marcas e os talentos da moda brasileira”, comenta Carlos Jereissati, CEO da Iguatemi. Ainda neste semestre, a marca inicia suas vendas em 19 pontos de venda no Brasil, em cidades como Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Vitória e Brasília.

Em entrevista à EXAME, Marina comenta os projetos da Ginger e as expectativas sobre o primeiro ponto físico.

O que você mais gosta no trabalho diário com a marca?

Criar é a minha grande paixão, então os processos de desenvolvimento de produto, branding e marketing são os que fazem o meu coração bater mais forte. É para onde a minha cabeça vai assim que levanto da cama; são a forma que encontro de me expressar dentro do negócio. Mas deixando de lado as áreas da empresa, eu diria que todo o processo de aprendizado é uma das coisas que mais me encantam em toda a jornada. Mergulhei no mundo do empreendedorismo de cabeça — sem investidores, sem grandes empresários e mentores por trás, sem experiência; só com muita coragem e vontade de fazer acontecer. O dia a dia foi me construindo e me moldando como empresária, me ensinando “na marra”, e sou muito feliz por ter escolhido esse caminho. Ele é duro e não poupa ninguém, mas te dá grandes lições de vida. Sinto que cresci e amadureci como ser humano e isso é inestimável.

Como as outras áreas de atuação conversam com o lado empresarial?

Uma das grandes convicções que tenho na vida é de que é possível colher lições e aprendizados de todos os lados — no profissional, pessoal, emocional. A Marina empresária não é descolada da Marina atriz ou da Marina mulher. Minhas experiências e vivências transitam entre todos esses papéis e me ensinam diariamente. O meu papel de fundadora é muito pautado por quem sou como mulher; minha carreira de atriz trouxe uma visão de construção de marca para a Ginger. Tudo se mistura, se completa, se constrói mutuamente.

Quais foram os maiores desafios enfrentados pela Ginger até agora?

É seguro dizer que a Ginger já passou por vários desafios no seu primeiro ano de vida. Começo pela criação e lançamento da marca em meio à pandemia, que apresentou uma série de dificuldades em termos de logística, produção e matéria-prima. Depois, vieram as famosas “dores do crescimento” — a marca fez sucesso muito rápido, o que nos gerou uma série de dificuldades para suprir a demanda crescente. Isso também se estendeu ao longo do ano, conforme o negócio foi crescendo. Sentimos a necessidade de rever o nosso business plan para que refletisse a nova realidade e nos preparasse para passos maiores e mais ambiciosos. Passados esses desafios, sinto a Ginger mais sólida enquanto empresa e confiante na missão de ser um grande player do mercado de moda nacional.

Além da pop-up, pretende investir mais nos pontos de venda físicos, com novas lojas?

Abrir a primeira pop-up é um passo importante para uma marca de moda e, por enquanto, os nossos esforços estarão focados nessa operação. Será uma operação temporária, mas é momento em que esperamos colher muitos aprendizados e o objetivo é que o balanço seja positivo. Mas também é valido mencionar que temos “investido” em outros pontos de venda físicos de forma indireta: com a celebração do primeiro ano da marca, optamos por incluir a venda de nossos produtos em multimarcas como parte do nosso business plan. Já nesse segundo semestre, estamos presentes em 19 representantes selecionados em todo o Brasil.

A Ginger é nativa digital, qual é a importância do ponto de venda físico para a marca?

Enxergamos a venda física como um braço da estratégia omnichannel e do posicionamento de marca: não é fundamental para o nosso modelo de negócios, mas traz diversos benefícios inerentes apenas ao varejo tradicional. A possibilidade de gerar uma experiência de marca é a que mais nos atrai. Além de ser muito requisitada pelas nossas clientes, é uma forma de materializarmos nosso branding. Também enxergamos uma grande oportunidade de alcançar novas consumidoras (inclusive, de outras faixas etárias) que preferem outra forma de consumir — provando as peças, sentido o toque, vendo os produtos de perto. Essa será uma oportunidade para entender melhor como é ter uma operação física e também decidir aonde será o nosso ponto fixo em São Paulo. Queremos que a Ginger continue se tornando uma marca relevante e, por isso, é preciso levar em consideração as diversas maneiras de vivenciar uma marca; podemos ser e existir de muitas maneiras, desde que isso respeite a nossa essência.

Qual é a expectativa de crescimento da marca com a loja física?

A abertura da loja física, além de um marco importante na nossa história, será feita em um momento estratégico: a tempo das compras de final de ano, um momento comercial importante para todo o mercado. A volta gradual da nossa rotina também está beneficiando o varejo físico, o que nos deixa ainda mais confiantes com essa decisão. A nossa expectativa é de um aumento de 30% no faturamento nos dois últimos meses do ano. Vale ressaltar que, por ser uma marca nativa digital, o e-commerce da Ginger continua sendo o nosso principal ponto de venda — essa projeção leva em consideração a nossa estratégia.

Quais são os próximos projetos para a Ginger?

Junto com a abertura da pop-up, teremos também o lançamento da nossa próxima coleção. Chamada Riviera, esse novo drop celebra a essência de moda da Ginger de um jeito leve e divertido. Vocês vão conhecer tudo muito em breve! Não quero dar spoilers agora, mas sinto que essa coleção fará tanto sucesso quanto a Patinadora (a última lançada, que foi recorde de vendas). Estamos também avaliando algumas propostas de collabs com grandes marcas — mas conto mais para vocês no momento certo.

Serviço:

Shop Ginger Pop-Up Store. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 — Vila Olímpia, São Paulo

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h. De novembro a fevereiro.