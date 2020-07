Serviço de videogames na nuvem do Xbox será lançado em setembro

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira (16) que lançará em setembro seu serviço de videogames na nuvem, ao qual os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate terão acesso gratuito.

“Estamos juntando o Xbox Game Pass e o Project xCloud sem custo adicional para os membros do Xbox Game Pass Ultimate”, declarou Phil Spencer, líder da equipe de desenvolvimento do Xbox, em um post nas redes sociais.

Desta forma, “será possível jogar no celular ou no tablet a mais de 100 jogos do Xbox Game Pass”.

Os assinantes Ultimate, que pagam 15 dólares por mês para ter o serviço, terão acesso a uma videoteca de jogos no console Xbox ou em computadores com sistema operacional Windows.

A Microsoft organiza um evento a ser transmitido em 23 de julho para revelar os jogos que estarão disponíveis para o console de nova geração Xbox Series X, que será lançado no fim do ano.

O PlayStation 4, principal concorrente do Xbox, vendeu mais que o dobro de unidades desde o lançamento dos dois consoles, mas a Microsoft espera endurecer o jogo nos próximos anos contra a Sony, que também prepara o lançamento até o fim de 2020 de seu novo console, o PlayStation 5.

Contudo, as consoles enfrentam a ameaça dos jogos na nuvem. No ano passado, o Google lançou seu serviço de streaming Stadia, que permite jogar de qualquer dispositivo conectado à internet.

A Sony possui um serviço batizado de PlayStation Now, que permite que os usuários baixem jogos em suas consoles de última geração ou em computadores com sistemas operacionais Windows.