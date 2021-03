Sertões anuncia “corrida maluca” e o primeiro rally de kitesurf do mundo

No lugar da poeira, a água do mar. Grosso modo, tá explicada a diferença entre o tradicional Rally dos Sertões e uma das grandes novidades que ele anunciou para a temporada de 2021: o primeiro rally de kitesurf do mundo. Batizado de Rally dos Mares, está marcado para o intervalo entre os dias 8 e 14 de outubro – os competidores terão de percorrer um trecho de 500 quilômetros que costeia o Ceará e o Rio Grande do Norte. Saem de cena os veículos usados no rally que todo mundo conhece – motos, UTVs e 4×4s – e entram as rebeldes pranchas de kite, que conferem doses similares de adrenalina. O esporte, convém lembrar, virou sinônimo de destinos paradisíacos como Jericoacoara, no Ceará, e foi incluído no programa esportivo dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Outra novidade anunciada pelos organizadores dos Sertões para o calendário de 2021 – todas foram divulgadas nesta terça (2/2) – tem a ver com o circuito do rally tradicional. Sua 29ª edição, entre 13 e 22 de agosto, será toda no Nordeste – era de praxe uma largada no Sul do país. Neste ano, vai começar no Rio Grande do Norte e só vai até os estados vizinhos. As cidades escolhidas como base e os detalhes do trajeto, que sempre soma uns 5 mil quilômetros, ainda não foram divulgados. A prova é chancelada pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Rally dos Sertões 2020 apostou em confinamento em “bolhas” para driblar pandemia Rally dos Sertões 2020 apostou em confinamento em “bolhas” para driblar pandemia

Para levantar poeira em 2020 sem dar carona ao coronavírus, os organizadores proibiram tanto competidores quanto auxiliares e organizadores de recorrer aos hotéis e restaurantes das cidades-sede. Todos foram obrigados a acampar ou estacionar seus motor homes nas seis “bolhas” que dividiram o trajeto. Nada mais eram do que áreas de apoio isoladas nas quais só puderam entrar quem fazia parte da prova e testou negativo para a covid-19 — o endereço de cada uma delas foi mantido em sigilo para não atrair curiosos. Para a edição de 2021 os organizadores cogitam um formato parecido.

Duas etapas vão anteceder os Sertões de 2021 – que no ano passado precisou ocorrer em outubro, por motivos óbvios – e uma terceira está marcada para depois dele. A sede da primeira, o Rally de São Paulo, entre 13 e 15 de maio, é Ilha Comprida, no litoral sul paulista. A segunda, entre 16 e 19 de junho, ocorre no Jalapão. E a que fecha o calendário, chamada de Series Caminhos da Neve, entre 3 e 6 de novembro, liga Florianópolis (SC) a Gramado (RS).

Rally dos Mares será o primeiro rally aquático do mundo Rally dos Mares será o primeiro rally aquático do mundo

Mais uma novidade e tanto é a prova Baja Jalapão 500 Milhas, marcada para o período entre 23 a 27 de junho. É apresentada como uma espécie de “corrida maluca” inspirada nas provas norte-americanas organizadas por uma associação de entusiastas de provas off road em desertos. Os interessados deverão acelerar por 800 quilômetros (ou 500 milhas) nas areias do Jalapão a bordo de motos, carros e UTVs (cada categoria larga em um dia diferente).

Um dos objetivos da marca Sertões, vale lembrar, é promover destinos paradisíacos do país para os quais quase ninguém dá bola. “Muito brasileiro conhece o Grand Canyon americano, mas não sabe que o Piauí tem formações ainda mais impressionantes”, declarou Joaquim Monteiro, CEO do Rally dos Sertões, no ano passado. “Com as restrições às viagens internacionais, o país tende a aproveitar melhor seus atrativos.”

Calendário dos Sertões de 2021 Calendário dos Sertões de 2021

Um dos segredos do rally é a participação recorrente de famosos como Luciano Huck e Whindersson Nunes, que correram na edição de 2019, e Rubens Barrichello, Alok, Nelsinho Piquet e o chef Olivier Anquier, inscritos na prova do ano passado.

Com largada em Mogi Guaçu, em São Paulo, a prova de 2020 levantou poeira com projetos sociais a reboque. Em primeiro lugar, distribuiu pelo caminho 12.000 cestas básicas para famílias desassistidas — os alimentos foram comprados de pequenos produtores enraizados ao longo do trajeto para estimular a economia local. E instalou nos rincões do país seis cabines de telemedicina que envolvem 14 especialidades. Ficarão à disposição da população por um ano.