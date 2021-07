Sephora planeja dobrar marcas de propriedade de negros neste ano

A Sephora disse que vai mais que dobrar o número de marcas de propriedade de negros até o final de 2021, parte dos esforços da varejista de beleza em aumentar a diversidade entre seus fornecedores e em suas próprias fileiras.

A varejista também disse que as marcas de propriedade de negros representarão 15% de seu segmento de cuidados com os cabelos até o final do ano. A Sephora busca cumprir seus compromissos com a iniciativa chamada 15 Percent Pledge, que promove a igualdade racial no varejo.

Os produtos vendidos por empresas de propriedade de negros ainda representam apenas uma pequena porcentagem dos produtos da empresa. Das quase 300 marcas de beleza que a Sephora oferece, apenas 16 delas são atualmente de propriedade de pessoas negras, disse a empresa.

A medida surge após um programa do ano passado realizado para garantir às marcas lideradas por minorias melhor acesso a capital de risco. A Sephora possui mais de 500 lojas nas Américas e vende produtos de marcas como Dior e Tom Ford.