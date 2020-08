Rolex apoia artistas e promove transmissões musicais gratuitas

Com a missão de apoiar músicos e cantores em tempos de Covid-19, quando o fechamento de casas de shows e concertos coloca o trabalho diário dos artistas em risco, a Rolex, marca suíça de alta relojoaria, estreia hoje (21) o projeto “Perpetual Music”, que promoverá três concertos gratuitos, transmitidos online direto de cidades europeias.

Para o projeto, a Rolex chamou seus parceiros do mundo da música Juan Diego Flórez, Sonya Yoncheva e Rolando Villazón. O violinista francês Renaud Capuçon ajudou a organizar a iniciativa com a marca e também participará de uma das apresentações.

Hoje, a apresentação acontece no Teatro Rossini, na cidade italiana de Pesaro. O tenor peruano Juan Diego Flórez se apresenta ao lado de uma orquestra. Depois, em 1º de setembro, a soprano búlgara Sonya Yoncheva, um dos grandes nomes da ópera da atualidade, se apresenta em recital na Berlin Staatsoper. Por fim, na Palais Garnier de Paris no dia 3 de setembro, se apresenta o tenor mexicano Rolando Villazón ao lado de Renaud Capuçon, com repertório de música barroca e de câmara.

Sonya Yoncheva Sonya Yoncheva

Em cada apresentação, mais de cem músicos, selecionados pessoalmente pela Rolex e por Capuçon por terem suas carreiras prejudicadas durante a pandemia.

As apresentações estarão disponíveis gratuitamente até outubro na plataforma medici.tv. Arnaud Boetsch, director de comunicação e imagem da Rolex, acredita que a transmissão via plataforma medici.tv dará visibilidade em mais de 180 países para os artistas afetados pela pandemia. “Nessas circunstâncias excepcionais, esse projeto é um modo de manter a música como uma parte essencial do nosso dia a dia”, diz.

Rolando Villazón Rolando Villazón

Com um histórico de se envolver com a música clássica (a marca está atualmente apoiando os músicos da Metropolitan Opera de Nova York e patrocina o tradicional Festival de Salzburgo, entre outras iniciativas na área), a Rolex também atrai a atenção do mundo pop. Diversos artistas de peso da atualidade são conhecidos por exibirem modelos Rolex em shows e clipes e não escondem o gosto pelos relógios suíços, como Bono, Jay-Z, Adam Levine e Wiz Khalifa.