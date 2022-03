Rolex abre inscrições para Prêmio Rolex de Empreendedorismo 2023

A exemplo do que vem fazendo todos os anos desde 1976, a Rolex, sinônimo da alta relojoaria, está abrindo nesta semana as inscrições para o seu famoso Prêmio Rolex de Empreendedorismo, que busca indivíduos visionários com projetos que tragam soluções científicas para os desafios ambientais e humanitários do mundo atual.

Os Prêmios Rolex foram criados há 45 anos para marcar o aniversário de número 50 do primeiro relógio de pulso impermeável do mundo, o Oyster. Um total de 155 laureados já foram selecionados, o mais jovem com 24 anos e o mais velho com 74 anos. Na edição de 2022 do Premio de Empreendedorismo, foram 5 cientistas premiados. Entre os vencedores, está o cientista brasileiro Luiz Rocha, um dos mergulhadores de águas profundas mais renomados do planeta, que dedica sua carreira a explorar e proteger recifes de corais nos oceanos mundo à fora. Tradicionalmente, os cinco laureados são escolhidos por um júri composto por cientistas e especialistas de renome internacional, desde especialistas em águas profundas a exploradores, empresários, defensores do patrimônio cultural e médicos, que analisam cada inscrição. Cada um dos premiados recebe 200.000 francos suíços, um relógio Rolex e divulgação a nível global para ajudar em seus projetos - além do acesso à comunidade Rolex de Laureados para aconselhamento e orientação.