Rolex 6 Horas São Paulo: evento que mistura automobilismo e shows terá GT Series Cup

O Rolex 6 Horas de São Paulo promete mais emoção em 2025 com uma mescla de shows e automobilismo. De 11 a 13 de julho, o Autódromo de Interlagos receberá o evento que, além da tradicional corrida do FIA World Endurance Championship (FIA WEC), contará com uma programação de shows ao vivo. A GT Series Cup será a corrida de apoio, trazendo alguns dos carros mais desejados do mundo para as pistas brasileiras, como o Mercedes-AMG GT3 e o Audi R8 LMS. Para completar a experiência, bandas renomadas como Raimundos, CPM 22 e Capital Inicial prometem agitar o público.

A GT Series Cup traz três categorias distintas: GT3, GT4 e Light. Essas categorias garantem corridas imprevisíveis, com uma variedade de carros de alta performance, como a McLaren 570S GT4. A competição se destaca não apenas pela velocidade, mas pela diversidade de modelos e pela qualidade da pilotagem.

A Fan Zone do evento contará com o palco da 89 FM Rádio Rock, onde os shows acontecerão nos três dias de evento. No 11 de julho, o Raimundos se apresenta, no 12 de julho, será a vez do CPM 22, e no 13 de julho, o Capital Inicial vai agitar o público. Esses shows serão parte de uma experiência que conta ainda com simuladores, exposições interativas e experiências imersivas.

Os ingressos para o Rolex 6 Horas de São Paulo já estão à venda e garantem acesso à Fan Zone e às atrações do evento, independentemente da categoria adquirida. Os valores variam conforme setor, mas podem ser de R$ 60 a R$ 2.300.

Calendário FIA WEC 2025

21/22 de fevereiro de 2025 : Prólogo Oficial (CAT)

28 de fevereiro de 2025 : Catar Airways Catar 1812 km (CAT)

20 de abril de 2025 : 6 Horas de Imola (ITA)

10 de maio de 2025 : TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps (BEL)

14/15 de junho de 2025 : 24 Horas de Le Mans (FRA)

13 de julho de 2025 : Rolex 6 Horas de São Paulo (BRA)

7 de setembro de 2025 : Lone Star Le Mans (COTA) (EUA)

28 de setembro de 2025 : 6 Horas de Fuji (JPN)

8 de novembro de 2025: Bapco Energies 8 Horas do Bahrein (BAH)